10 000 let stará nevyřešená záhada: Vědci se snaží potopit k obří pyramidě

Natálie Borůvková

Japonský ostrov Yonaguni.

Foto: Renata Barbarino / Shutterstock.com

Pod mořskými vlnami, v místě u pobřeží japonských ostrovů Rjúkjú, se nachází řada podivných pyramidových útvarů. Místo Yonaguni, přezdívané též Japonská Atlantida, je 10 000 let stará nevyřešená záhada.

Yogunati aneb Japonská Atlantida, fascinuje potápěče a geology od svého objevení v roce 1987. Nyní se vědci k této objevené obří pyramidě snaží potopit.

Yonaguni, 10 000 let stará nevyřešená záhada

V roce 1987 narazil místní potápěč při průzkumu u pobřeží jižních japonských ostrovů Rjúkjú na vcelku překvapivý objev. Dvacet pět metrů pod hladinou moře spatřil řadu téměř dokonale vytesaných schodů s rovnými hranami.

Dnes je tento mohutný monument o rozměrech 50 × 20 m dlouhý a široký známý jako Yonaguni Monument. Japonská Atlantida, jak se místu také přezdívá, dnes patří k nejneobvyklejším podmořským lokalitám na světě.

Vědci odhadují, že stáří Japonské Atlantidy, která je obdélníkovým monumentem ve tvaru pyramidy, je více než 10 000 let. Někteří se dokonce domnívají, že je to vše, co zbylo z dávno ztracené tichomořské civilizace, kterou pravděpodobně postavil japonský prehistorický národ Džómon.

Právě tento národ obýval tyto ostrovy již 12 000 let před naším letopočtem.

Vědci se snaží potopit k obří pyramidě

Jiní tvrdí, že místo se podobá přírodním útvarům s jasně vymezenými hranami a rovným povrchem, které jsou k vidění na mnoha místech světa. Jako příklad lze uvést například severoirský Giant's Causeway, jehož tisíce do sebe zapadajících čedičových sloupů vznikly před miliony let při sopečné erupci.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Navzdory úzkým chodbám, klenutým vchodům a zdánlivě rovnoběžným úhlům 90 stupňů se má za to, že neobvyklé útvary jsou spíše přírodní než vytvořené člověkem. Důvodem je zejména fakt, že je celá stavba připojena k většímu skalnímu masivu.

Podle průzkumů provaděných vědci, kteří se opakovaně snaží k této obří pyramidě potopit, je možná také jiná hypotéza. Podle ní dobře ohraničené vrstvy na této lokalitě vznikaly postupně, a to díky její poloze. Ta se nachází v oblasti náchylné k zemětřesením.

Ačkoli je mýtický příběh o vzniku této památky možná nepravdivý, bude pravděpodobně i nadále fascinovat ty, kteří budou mít to štěstí se zde potápět a přiblížit si tento jedinečný geologický fenomén.

Dokud se však skutečně nezjistí, jak Yonaguni vznikla, zůstane tato Japonská Atlantida jednou z největších japonských záhad. Její původ i povaha podmořských kamenných struktur ležících pod vodou je pro vědce zatím velkou neznámou.

