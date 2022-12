Měsíc je pro nás pozemšťany spíše klidnější. V noci ho vidíme na obloze stříbrně svítit, nesužuje nás výbuchy ani bouřemi, proto je možná pro mnohé z nás překvapením, že i toto těleso vydává určité záblesky. Vědci si je neumějí vysvětlit.

Co záblesky na Měsíci způsobuje? A jaké další aktivity zde můžeme sledovat? Na Měsíci probíhají i seismické aktivity, které by navíc s podivnými záblesky mohly mít co do činění. Při pohybech povrchu Měsíce mohou totiž unikat plyny, které odrážejí sluneční světlo, čímž pak vznikají i několikahodinové světelné jevy. Jiné záblesky zase mohou být způsobeny i dopady meteoritů, ke kterým na Měsíci dochází poměrně často, a z některých máme i fotografické záznamy. Na video se podívejte zde:

Tajemné záblesky

I přesto, že člověk na Měsíci již stanul před drahnou dobou a máme jej prozkoumaný, může být v mnohém stále tajemným místem. Navštívily jej už robotické sondy i lidští astronauti, ale navzdory tomu o našem blízkém sousedovi stále ještě mnoho nevíme.

Jednou ze záhad jsou již zmíněné záblesky a další světelné jevy na jeho povrchu.

Přechodné měsíční jevy (Transient Lunar Phenomena, TLP), tedy tyto krátké záblesky, jsou přitom pozorovány již po staletí, ale důvod, proč vznikají, stále neznáme.

Stále lepší technologie

Profesor kosmických technologií Hakan Kayal publikoval studii, kde se této problematice věnuje. Cílem jeho práce je najít vysvětlení zvláštních měsíčních světelných jevů.

Proto Kayal a jeho tým postavili nový dalekohled na soukromé observatoři ve Španělsku a začali jím pozorovat Měsíc v dubnu 2019. Španělsko bylo zvoleno proto, že jsou v zemi lepší povětrnostní podmínky pro pozorování Měsíce než v Německu, odkud profesor pochází.



Dalekohled má dvě kamery, které pozorují Měsíc. Pokud je zachycen záblesk nebo jiný zdroj světla, kamery spustí další akce teleskopu, automaticky se pořídí a nahrají fotografie a video a Kayalovi se odešle e-mail. Software se přitom stále zlepšuje, takže jeho součástí je i umělá inteligence.

Díky ní systém umí rozlišit měsíční záblesk od technické závady na teleskopu nebo od objektů, jako jsou ptáci a letadla prolétávající před kamerami, čímž dochází ke snížení počtu falešných poplachů. Když se podaří zachytit záblesk nebo jiný světelný jev, výsledky jsou porovnány s výsledky z jiných teleskopů používaných Evropskou kosmickou agenturou.

Seismické aktivity, meteority a celá řada dalších příčin

Dosud byl totiž problém to, že systém nedokázal určit, o jaký záblesk se jedná. Přechodné měsíční jevy jsou hlášeny již po staletí. Některé jevy se přitom opakují tucetkrát i vícekrát a Měsíc po nich získá načernalou podobu, ale klidně se objeví i plynné mlhy, načervenalé, zelené, modré nebo fialové zbarvení, jiná zjasnění, a dokonce i ztmavnutí. Kayal se domnívá, že některé jevy jsou způsobeny plyny unikajícími z povrchu během měsíčních otřesů. Navíc existuje několik tisíc záznamů, které budeme nyní moci zkoumat a pokusíme se zjistit, co za podivnými měsíčními záblesky stojí.

Ačkoli záhada ještě není zcela vyřešena, příčin TLP je pravděpodobně více než jedna. Jsou to dopady meteoritů, zbytková geologická aktivita na Měsíci, a zřejmě ještě další důvody, které se snad brzy podaří zjistit.

Lepší porozumění tomuto fenoménu by podle Kayala mohlo být velmi užitečné pro budoucí kolonisty Měsíce. „Každý, kdo má v úmyslu někdy vybudovat lunární základnu, samozřejmě musí znát místní podmínky,“ konstatoval.

