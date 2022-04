Video: Podívejte se na 6 žen Jindřicha VIII. v reálu. Která byla nejkrásnější?

Portrét Jindřicha VIII. od Hanse Holbeina ml., cca 1540

Postavení královy manželky nebylo v dějinách nikdy jednoduché. Tragické osudy žen anglického krále Jindřicha VIII. však šokovaly i ve své době a nepřestáváme se nad nimi podivovat ani dnes. Tváře nešťastných královen nyní ožily díky grafikům, kteří si v počítači pohráli s obrazy starých mistrů a dodali podobiznám reálnější rysy a barvy.

Historikové se dnes shodují, že to byla paradoxně jeho právoplatná manželka Kateřina Aragonská, kterou Jindřich VIII. ze všech svých žen nejvíce miloval. Obdivoval ji od dětství - a možná ji i trochu záviděl svému staršímu bratrovi, který se s ní oženil jako první. Když bratr náhle zemřel, Jindřich po něm převzal nejen trůn, ale na vlastní žádost také o pět let starší Kateřinu. Mohli spolu být šťastni a spokojeni až do smrti - jen kdyby se jim byl narodil mužský dědic.

Bohužel ze všech dětí, které se Kateřině podařilo donosit, přežila jen dcera Marie. Jakmile královna překročila čtyřicítku, bylo jasné, že teď už se narození zdravého chlapce tuplem nepodaří. Jindřich proto požádal papeže, aby jejich manželství anuloval. Někdejší idylka rázem zmizela v nenávratnu. Zhrzená Kateřina zatáhla za páčku u svých mocných příbuzných a její synovec Karel V. se svou armádou ochotně vyplenil celý Řím, aby papežovi naznačil, co má Jindřichovi odpovědět.

Ďábelská přitažlivost

Papež tedy zrušení manželství nepovolil, ale anglický král si prosadil svou i za cenu odtržení své země od církve. Rozvrátil celý dosavadní řád a zasel sémě k budoucím náboženským válkám, jen aby získal naději, že se dočká syna. Ideální potenciální matkou se zdála být šarmantní Anna Boleynová.

Dobovému ideálu krásy prý Anna příliš neodpovídala. Byla tmavý typ s olivovou pletí, což se v 15. století zrovna nenosilo. Popis jezuity Nicholase Sandera se přesto zdá být přehnaný: "Byla poměrně vysoké postavy, měla černé vlasy a oválný obličej nažloutlé pleti, jako by ji trápila žloutenka. Pod horním rtem jí vyčníval zub a na pravé ruce měla šest prstů. Ošklivé vole pod bradou zakrývala šaty sahajícími až k hrdlu. Dvorní dámy ji v této módě následovaly, i když do té doby měly ve zvyku nechávat šíje nezakryté."

Jezuité pochopitelně neměli Annu Boleynovou rádi - vnímali ji jako ďábelskou bytost, která Jindřicha odloudila právoplatné manželce a způsobila tím rozkol v církvi. Fyzický půvab jí nicméně určitě nechyběl, když si ji král vyhlédl.

Anděl s velkým nosem

S Annou ovšem Jindřich neměl už tolik trpělivosti jako s Kateřinou, a tak když porodila jen dceru Alžbětu a další dítě potratila, rozhodl se ji popravit. Rovnou si za ni také našel náhradu. Jane Seymourová mu sice vysněného chlapce porodila, ale sama při porodu zemřela, což nesl velmi těžce. Je přitom s podivem, že ani královnu Jane dobové prameny nepopisovaly jako výraznou krasavici. Její hezká, bledá tvář prý "nemohla vykompenzovat velký nos, malé oči a úzké rty".

Zcela nejošklivější ze všech Jindřichových manželek však údajně byla Anna Klevská. Král si ji vybral na základě nereálného portrétu a při osobním setkání svého rozhodnutí hořce litoval. Z domluveného manželství se doslova vyplatil. Anna s anulováním sňatku souhlasila výměnou za štědré finanční vyrovnání. V porovnání s osudem její předchůdkyně Anny Boleynové to přecijen znělo jako výhodná dohoda.

Rekonstrukci podoby všech Jindřichových manželek nabízí video:

Zdroj: Youtube

Kat měl opět napilno

Naopak za nejkrásnější manželku platila jiskrnná Kateřina Howardová. V době svatby jí zřejmě ještě nebylo ani 18 let, zatímco Jindřichovi táhlo na padesát. Mladičká manželka se ve své naivitě nechala obletovat atraktivnějšími milenci, což se jí stalo osudné. I ona skončila na popravišti.

Jedinou ženou, která Jindřicha provázela až do jeho skonu, se tak stala Kateřina Parrová. Na této dámě není ani tak vychvalován vzhled jako její ušlechtilý charakter. Duchovně založená a moudrá královna se o Jindřicha trpělivě starala v době jeho nemoci, a navíc ho dokázala usmířit s jeho dcerami z předchozích manželství. Díky tomu se Marie a Alžběta mohly ucházet o trůn poté, co jejich bratr zemřel.

