Na počátku 90. let archeologové objevili na severním pobřeží Peru hrobku sicánské kultury, která jako jedna z mála nebyla vyloupená. Mezi vzácnými artefakty byly ostatky člověka se zlatou maskou pomalované „zvláštní“ barvou. Až po třiceti letech její výzkum přinesl nečekané zjištění…

V sicánské hrobce

Pobřežní oblasti na severu Peru obývala sicánská kultura v letech 750-1375 n. l. Nacházejí se tu četné hrobky privilegované vrstvy. Mnohé z nich byly bohužel v průběhu let vykradené. O to vzácnější byl nález z doby asi 1000 l. n. l.

V odkryté hrobce archeologové objevili kostru 40 až 50letého muže s useknutou hlavou přikrytou zlatou maskou. Zcela jistě to musel být člověk vysokého postavení. Na svou cestu do posmrtného života měl přes tunu hrobových předmětů ze slitin zlata. Zároveň s ním byly pohřbené dvě ženy naaranžované do porodní pozice a kostry dvou dětí.

Podle sicánské víry se měl člověk po smrti znova narodit. Obraz rodících žen a děti tak mohl být symbolem znovuzrození panovníka. Jak se vědci domnívají, jedná se nejspíš o jeho služebníky, kteří bývali často po smrti svého pána usmrceni. Je tu však ještě jedna věc, která vědce překvapila – barva.

Vzácná maska

Zlaté pohřební masky byly v objevené v mnoha hrobech vysoce postavených jedinců sicánské společnosti. Většina z nich, hlavně uloupené a prodané na černém trhu, ale i vystavené v muzeích byla nešetrně očištěná, dokonce z nich byly odstraněné barvy a ozdoby.

Zlatá maska, o které je řeč, i ostatky zesnulého, byly natřené červenou barvou. Po objevení hrobky ji tehdy vědci nezkoumali, neprovedli žádné analýzy. Domnívali se, že pigment, který nátěru dodal červenou barvu je z minerálu cinabarit (rumělka), který používala sicánská elita. Záhadou však bylo, co bylo pojivem, díky kterému barvivo přilnulo k povrchu, i jak je možné, že ani po tisíci letech neztratil svou barvu.

Na masku namalovanou krví se můžete podívat na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Nebývalé zjištění

Až teprve po třech desetiletích se vědci podivili, proč nikdo složení barvy tehdy nezkoumal. Pod vedením archeologa Izumi Shamada ze Southern Illinois University, archeologa a odborníka na sicánskou kulturu se jeho tým rozhodnul starou záhadu vyřešit. Věřil, že jejich zkoumání přinese další poznatky o této kultuře. A nemýlil se.

Analýza červené barvy na kostře a masce ukázala, že obsahuje šest typů bílkovin, které jsou obsažené v lidské krvi a také ve vejcích ptáků. O jakého opeřence se jednalo nedokázali určit, ale domnívají se, že to byla kachna. Dle Shamada krev na masce měla symbolizovat životní sílu.

Jak se ví z mnoha předchozích výzkumů o lidských obětech v této oblasti, krev měla pro Sicánce velký význam. Obětovaný jedinec nebyl podřezaný a zabitý, ale jak se vědci domnívají oběť byla řezáná do krku a hrudníku, aby došlo k postupnému a naprostému vykrvácení. Použití lidské krve v barvě jako pojivo mělo nebožtíkovi zajistit jeho proměnu ve zbožštěného předka.

Zdroje: ordonews.com, gizmodo.com, www.smithsonianmag.com