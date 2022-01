Ze souhvězdí Vodnáře zmizela hvězda. Vědci nechápou, kam se poděla

Modrý veleobr - ilustrační foro

Foto: Profimedia.CZ

Před třemi lety se astrofyzici z univerzity v irském Dublinu proměnili ve vesmírné detektivy. Z teleskopů jim totiž zmizela obrovská hvězda, která byla 2,5 milionkrát jasnější než Slunce a dosud zářila v souhvězdí Vodnáře. Pátrání po osudu nezvěstné stálice je zatím neúspěšné, vědci si s případem nevědí rady.

Zmíněná hvězda, vzdálená od Země 75 milionů světelných let, byla intenzivně studována v letech 2001 až 2011. Astronomové o ni projevovali velký zájem, protože šlo o jednoho ze vzácných proměnných modrých veleobrů, kteří se blíží ke konci své životní pouti a mají sklon k nepředvídatelným změnám v jasu.

Ztratila se beze stopy

V roce 2019 se dublinští astrofyzici Jose Groh a Andrew Allan rozhodli na předchozí studie navázat a zaměřili na souhvězdí Vodnáře obří teleskop v Evropské jižní observatoři - jen aby zjistili, že už po zkoumané hvězdě není ani památky.

Zániku hvězdy přitom obvykle předchází kolosální výbuch, který nelze jen tak přehlédnout. Supernovy kolem sebe šíří ionizovaný plyn a vydávají silné záření, jež putuje všemi směry mnoho světelných let. Po ztracené hvězdě však žádné záření nezůstalo. Zkrátka se vytratila.

Nový typ hvězdné smrti?

Vědci si znovu pročetli výsledky výzkumů provedených na počátku milénia a zjistili, že hvězda v té době procházela obdobím častých výbuchů, což je na konci životního cyklu stálic normální. Poté by ale měla následovat fáze supernovy, ke které v tomto případě nedošlo. Nabízí se vysvětlení, že exploze rozmetaly kolem hvězdy hustý prach, který ji v současné době zakrývá. Je-li tomu tak, hvězda by se měla opět za nějakou dobu objevit.

Souhvězdí VodnářeZdroj: Profimedia.CZ

Groh a Allan ovšem počítají také s možností, že hvězda stadium supernovy přeskočila a rovnou se stáhla do černé díry. "Pokud je to pravda, šlo by o první známou obří hvězdu, která svůj život ukončila tímto způsobem," říká Andrew Allan.

"Možná jsme přistihli jednu z nejhmotnějších hvězd vesmíru, jak přešla jemně do tmy," doplnil kolegu Jose Groh.

K potvrzení senzační teorie irských vědců bude zapotřebí dalšího výzkumu. V roce 2025 by měl být v chilské poušti Atacama uveden do provozu nový Extrémně velký dalekohled, který prý bude schopen podobné záhady rozluštit.



Zdroje: https://www.bbc.com/, https://www.livescience.com/, https://www.express.co.uk/