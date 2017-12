Rubeš s Mikulkou jsou patroni pražské turistiky, píše britský Independent

Videí Janka Rubeše, který turistům ve svém cyklu "Honest Prague Guide" (Čestný průvodce Prahou) ukazuje i skryté krásy města, si povšiml britský list The Independent. Rubeš a jeho spolupracovník Jan Mikulka by podle něj měli být nazýváni "patrony pražského cestovního ruchu".

"Seriál Janka Rubeše a Honzy Mikulky Honest Prague Guide pomáhá od začátku roku 2016 návštěvníkům tohoto města vyhnout se turistickým pastím - a kdo nám lépe řekne, co stojí za to v metropoli České republiky vidět?" píše The Independent.

V obsáhlém textu pak představuje jednotlivé Rubešovy tipy, týkající se možné návštěvy Prahy: například namísto Pražského hradu, který je kvůli takzvaným bezpečnostním kontrolám od roku 2016 velmi obtížně dostupný a čekací doby se počítají na hodiny, doporučuje český internetový pevnostní komplex Vyšehrad na druhém břehu Vltavy, včetně hřbitova národních velikánů Slavín. "Pražský hrad je jako Disneyland," upozorňuje podle The Independent Rubeš.

Karlův most podle něj stojí za návštěvu tak v šest ráno, kdy ještě není plný lidí, v pozdějších hodinách je už lepší použít okolní mosty, nebo se za zajímavou mostní architekturou vydat úplně jinam - třeba k novému Trojskému mostu, který "je tak futuristický, že ani nebudete věřit, že jste v Praze".

Vedle toho, kam jít a co dělat, radí Rubeš turistům, i co nedělat, například nezamykat na pražských mostech takzvané "zámky lásky", čímž trpí zejména mostky přes Čertovku na ostrov Kampa, všímá si The Independent. "Nedělejte to, ničíte město všem ostatním. Chcete-li si užít romantiku, projděte se raději po Petříně nebo v dalších pražských parcích," vybízí podle britského časopisu návštěvníky Prahy Rubeš.

Ohledně stravování Rubeš doporučuje britským čtenářům vyzkoušet namísto takzvaně "typicky českého" trdelníku libovolnou pražskou cukrárnu (protože trdelník Češi téměř vůbec nejedí a třeba laskonka stojí za ozkoušení) a v jídelníčku restaurací se spolehnout spíš na denní menu než na pokrmy, které provází reklama "tradiční české jídlo". Navíc varuje před restauracemi, jejichž jídelníčky existují pouze v anglické verzi - jsou jen pro turisty, a tedy předražené.

Mají-li turisté chuť na kávu, měli by dát před Starbucksem přednost spíš české kavárně. Pokud stojí o něco ostřejšího, lepší než absint jsou místní pálenky. "Neznám žádného Čecha, který by se kdy skutečně napil absintu," vysvětluje Rubeš. "Doporučuji spíš slivovici (švestkovou brandy, překládá The Independent) nebo hruškovici (hruškovou brandy)."

V oblasti kultury pak Rubeš radí turistům nekupovat lístky na představení klasické hudby od pouličních prodejců, kteří často podvádějí, ale vydat se do oficiálních pražských koncertních síní, například do Rudolfina nebo do Národního divadla. Pro přehled koncertů doporučuje goout.cz.

A nezapomíná ani na nepoctivé taxikáře, na něž se zaměřil v jednom ze svých prvních investigativní cyklů, které The Independent označuje za "Rubešovy křižácké výpravy" (další věnoval nepoctivé směnárně na Staroměstském náměstí). Podle Rubeše je daleko bezpečnější (a půvabnější) cestovat po Praze tramvají nebo pěšky. "Dojdete všude. Je to zdravé pro vás i pro město a přejít ho celé by trvalo jen pár hodin."