Jak by vypadala reálná situace, když by se na Zemi řítil smrtící asteroid?

Asteroid mířící k Zemi.

Foto: Profimedia.cz

„Pokud by se objevil potenciálně smrtící asteroid, jež by do 6 měsíců narazil do Země, dokázali bychom této katastrofě zabránit?" Na tuto otázku se snažil odpovědět Národní úřad pro letectví a vesmír a Evropská kosmická agentura. Jak myšlenkový experiment dopadl?