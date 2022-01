Turkmenistán se rozhodl uhasit „bránu do pekla“, obří kráter hoří téměř 50 let

Turkmenistán se rozhodl uhasit „bránu do pekla“

Foto: Shutterstock.com

Ve středoasijském Turkmenistánu, v obrovském pouštím kráteru, hoří už desítky let zemní plyn. Brána do pekel, jak se kráteru říká, se během let stala oblíbenou turistickou atrakcí. Na počátku ledna vystoupil ve státní televizi turkmenský prezident G. Berdimuhamedov a oznámil, že se oheň musí za každou cenu uhasit…