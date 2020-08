Vražedkyně Katherine Knight: Naservírovala dětem k večeři jejich otce

Psychicky narušená Katherine Knight (64) je první ženou v australské historii, která byla odsouzena na doživotí bez možnosti propuštění či snížení trestu. Ve věznici v New South Wales je od roku 2006 uvězněna za to, že brutálním způsobem zabila svého manžela Johna Price, avšak v jejím životě se toho dělo ještě mnohem víc.

Katherine vyrůstala v dysfunkční rodině. Její otec Ken Knight byl alkoholik a neštítil se násilného chování vůči její matce Barbaře. Několikrát denně ji znásilňoval a bil. Sama Katherine byla dle svých slov do věku 11 let mnohokrát sexuálně napadena svými bratry.

Už na střední škole se projevila její násilnická povaha. Jednoho chlapce napadla zbraní a zaútočila na učitele, který se na ni vrhnul v sebeobraně. Po škole začala dělat svou „vysněnou práci“ na jatkách. Zde prováděla vykosťování masa.

Násilná manželství a pobyty v léčebnách

V roce 1974 se Katherine vdala za Davida Kelletta. U tohoto muže se začala znovu projevovat její násilnická minulost. Během svatební noci se manžela pokusila udusit polštářem. Útok zdůvodnila tak, že spolu spali pouze třikrát. Už tehdy její matka Barbara Davida varovala: „Udělej jednu zlou věc a ona tě zabije.“ Když se jednou vrátil David pozdě domů z hraní šipek, naštvaná Katherine ho praštila pánví do hlavy. Kdyby neutekl do sousedního domu, pravděpodobně by zemřel. Následně Katherine opustil.

V té době čekala své první dítě, Melissu. Krátce po jejím narození byla Katherine kvůli násilnému zacházení s miminkem poprvé hospitalizována v nemocnici. Po několika měsících ji pustili, ale k žádnému zlepšení u ní nedošlo. Dvouměsíční Melissu položila na koleje, po nichž měl za chvíli projet vlak, a odešla do města. Před smrtí holčičku zachránil náhodný kolemjdoucí. O několik dní později byla Katherine po útoku na čerpací stanici znovu hospitalizována, a to v psychiatrické léčebně. Uvedla, že chtěla zabít mechanika stanice, jelikož kvůli němu odjel její manžel. Plánovala také vraždu samotného Davida Kelletta a jeho nové manželky. Po propuštění z léčebny roku 1976 se k ní Kellett vrátil a narodila se jim druhá dcera.

O deset let později se Katherine setkala se svým druhým životním partnerem, Davidem Saundersem, který se stal otcem jejího třetího dítěte. Toto partnerství nebylo o nic lepší než to předchozí. Po roce vztahu podřízla hrdlo Davidovu novému štěněti, a to jen proto, aby viděl, co se mu stane, kdyby jí byl nevěrný. Potom by ho prý umlátila pánví. Během hádek ho také bodla do břicha nůžkami nebo ho mlátila železem. Není divu, že od ní Saunders uprchl.

Katherine si našla dalšího muže, kolegu z práce, Johna Chillingworthema, s nímž měla syna. Muže však po čase sama opustila. Důvodem byl její nový objev, John Price.

Osudový muž

Začátek vztahu s Johnem Princem provázelo mnoho hádek, které často končily vyhazováním z domu. Vážné to začalo být ale až v únoru 2000, kdy Katherine bodla po bouřlivé hádce Johna do hrudi. Ten si následně zajistil soudní zákaz přibližování Katherine, aby uchránil sebe a své děti žijící v jejich společné domácnosti. Téhož dne, 29. února 2000, řekl svým kolegům, že pokud nepřijde následující den do práce, tak ho Katherine určitě zabila. Jeho obavy byly oprávněné.

V noci pobodala Katherine Johna řeznickým nožem. Policejní záznamy uvádějí, že byl bodnut nejméně 37krát. Johnovi se podařilo uniknout před dům, ale Katherine ho zatáhla nazpět. V domě následně vykrvácel. Několik hodin po jeho smrti ho Katherine stáhla z kůže a jeho tělo zavěsila na řeznický hák uprostřed obývacího pokoje. Potom mu uřízla hlavu a tu uvařila i s dalšími částmi těla. Následně je naporcovala a naservírovala s oblohou na jídelní stůl, kde ke každému talíři dala vzkaz pro každé z jeho dětí. Následně si lehla vedle torza oběti, spolykala prášky a ztratila vědomí. Takto ji později nalezla policie, která přijela na popud kolegů Johna, kteří měli důvodné podezření, že se stalo něco špatného. Bohužel, měli pravdu. Katherine, jež si odpykává doživotní trest, dodnes tvrdí, že je nevinná a že si nic nepamatuje.