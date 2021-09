Co budilo největší hrůzu lidí ve středověku: Ne mor a smrt. Je to nepochopitelné

Všeobjímající strach byl pevnou součástí existence středověkých lidí.

Středověk je pro nás dnes dobou velmi zajímavou a milujeme navštěvovat hrady a číst historické romány z této doby. Sami si jen stěží umíme představit, jak byl tehdy život obtížný. Je ale zajímavé, že to, co děsí nás, tehdejší lidi neděsilo. Ale naopak, obávali se toho, nad čím my se dnes nepozastavíme. Jaké byly jejich strachy?