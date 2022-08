V Cheopsově pyramidě našli tejnou místnost. Může objasnit tajemství jejího zrodu

Velká pyramida v Gíze

Velká pyramida v Gíze odhalila své další tajemství. Tým francouzských a japonských vědců v ní našel doposud neprozkoumanou místnost. Pomohly jim k tomu subatomární částice, které stavbu naskenovaly.

Cheopsova pyramida byla postavena před 4500 lety jako hrobka faraona Chufua, známého také jako Cheops. Skládá se z přibližně z 2,3 milionů kamenných bloků. Se svou výškou 140 metrů je největší pyramidou v okolí Káhiry.

Dodnes není zcela jasné, jak byl tento monument postaven a jak uvnitř vypadá. Zatím archeologové odhalili tři velké komory, sérii chodeb a slavnou 47 metrů dlouhou a 8 metrů vysokou „Velkou galerii“. Nové prostory leží hned nad ní a mají podobné rozměry.

Cheopsova pyramida - skrytý prostor

„Zatím nevíme, zda je tato dutina horizontální, nebo je nakloněná. A zda jde o jednu velkou místnost, či o seskupení několika menších," říká Mehdi Tyoubi z pařížského HIP institutu. „Jsme si ale stoprocetně jistí, že je tam prázdný prostor."

Vědci místnost odhalili pomocí mionů, vysokoenergetických vedlejších produktů kosmického záření, které vznikají, když protony a další atomová jádra dopadnou do atmosféry. Tyto částice jsou 207krát těžší než elektrony. Díky své hmotnosti a zápornému nabití umí projít stovkami metrů kamene, aniž by byly absorbovány. Podobně, jako naše těla skenují rentgenové paprsky, miony dokáží nahlédnout do budov, jeskyň nebo do pyramid.

Poprvé tuto metodu fyzici použili při hledání skrytých komor v Khafreově pyramidě v Gíze na konci 60. let 20. století. Nyní se rozhodli, že prozkoumají Velkou pyramidu. Citlivé mionové detektory proto umístili do Královniny komory a přilehlých chodeb. Za dva roky analýza dat potvrdila, že těsně nad Velkou galerií se nachází dutina, do níž by se vešlo letadlo pro 200 pasažérů.

Záhadná místnost

Jak konkrétně prostor vypadá a co obsahuje však stále zůstává záhadou. Podle archeologa a ředitele společnosti Ancient Egypt Research Associates v Bostonu Marka Lehnera to ale pravděpodobně není další pohřební komora. „Pro uložení těla to není zrovna ideální místo. Mohlo mít ale čistě symbolický význam a sloužilo jako průchod pro duši faraona."

Egyptolog Zahi Hawass spekuluje, že dutina mohla sloužit k odlehčení celé konstrukce pyramidy. „Monumentální hrobky vypadají jako ementál. Podobná místnost byla nalezena nad Královou komnatou," říká. Archeologové doufají, že jakmile odhalí pravý význam prostoru, dokážou říct, jak byla Velká pyramida postavena a jak byly kamenné bloky vynášeny do vyšších pater stavby.

