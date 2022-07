Číně se povedlo zdokumentovat celý Mars: Zveřejnila tyto fantastické záběry

První čínská mise s cílem prozkoumat Mars odstartovala 23. července roku 2020. O sedm měsíců později, 10. února 2021 dorazila sonda na oběžnou dráhu rudé planety. Úkol byl jasný. Zahájit postupný sestup na finální výšku 265 kilometrů nad povrchem a poté vypustit přistávací platformu nesoucí rover Zhurong přímo na oběžnici. 22. května 2021 se vozítko úspěšně dotklo marsovského prachu.

Mission accomplished! CNSA announces Tianwen-1 orbiter has obtained global medium-resolution images of Mars, after 1344 orbits in 706 days, as of June 29. The probe has completed all planned missions and will continue remote sensing work and perform some technology tests… pic.twitter.com/ml2M8smEFr