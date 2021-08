Z archivů KGB unikly tajné nacistické mapy s místem pro vstup do „Duté země“

Antarktida - ilustrační foto

Foto: Shutterstock.com

Podařilo se nacistům objevit vchod do bájné Agharty, utajeného světa v jádru Země? Ruský novinář Nikolaj Subbotin zapátral v archivech KGB a objevil mapy Antarktidy vytvořené na konci 30. let německou expedicí. Součástí složky jsou prý i dokumenty, ze kterých vyplývá, že nacistická ponorka sestoupila do zemské dutiny, kde se skrývá zcela jiný svět.