Hádanky a hlavolamy matou a těší lidi po tisíciletí. Dokáží nás popudit k vzteku i uspokojit. Zahrajte si na detektiva a zkuste vyřešit případ ukradené rybičky. Zadání vymyslel jeden z největších géniů naší historie Albert Einstein.

Říká se jí The fish puzzle a patří mezi logické matematické hádanky. Existuje několik jejích verzí. Nejznámější je ale ta, která byla publikována v časopise Life International 17. prosince 1962.

„Z městského akvária byla ukradena vzácná ryba. Ihned, jakmile to zaměstnanci zjistili, byly brány atrakce uzavřeny. Přivolaná policie ale pachatele mezi návštěvníky nenašla. Pátrání zavedlo psovoda do ulice, kde stálo pět domů.” Nyní je na vás, nejlepších detektivech ve městě, abyste případ vyřešili.

Einsteinova hádanka

Když dorazíte na místo, vaši kolegové již zjistili řadu důležitých informací.

Za prvé: Majitel každého domů je jiné národnosti.

Za druhé: Každý pije jiný nápoj, kouří jiné cigarety a chová různé domácí mazlíčky. Nikdo nepije, nekouří a nechová to, co ostatní.

Za třetí: Vnitřní stěny každého domu jsou natřeny jinou barvou.

Po hodinách nenápadného pozorování získáte patnáct indicií.

V červeném domě žije Angličan. Zelený dům je nalevo od bílého. Obyvatel žlutého domů kouří Dunhill. Vedle modrého domu žije Nor. Psy chová Švéd. Ten, co chová koně, žije vedle kuřáka Dunhill. Dán pije čaj. Milovník kávy žije v zeleném domě. Ten, kdo chová ptáky, kouří Pall Mall. Ve středním domě žije konzument mléka. Nor žije v prvním domě. Ten, co kouří Blend, žije vedle toho, co chová kočky. Piják piva kouří Blue Master. Němec kouří Prince. Ten, co kouří Blend, má souseda, co pije jen vodu.

Řešení hádanky je podobné sudoku. Zkuste si stopy zapsat do tabulky. Pozor!

Žádná hodnota jedné proměnné nemůže být přiřazena dvěma hodnotám jiné proměnné.

Pro začátek vyplňte informace z vodítek 10 a 11. Zjistíte tak, že dům číslo dva má modré stěny ze stopy číslo čtyři. Indicie 8 říká, že milovník kávy žije v domě se zelenými stěnami. Nemůže to být ale střední dům, protože jeho majitel pije mléko. Nemůže to být ani druhý dům. Ten má modré stěny. Protože stopa dvě říká, že zelený dům je nalevo od bílého, vyloučen je první a pátý příbytek. Piják kávy a nadšenec do zelené proto musí bydlet ve čtvrtém domě. Podle druhé indicie navíc víme, že bílý dům stojí vedle zeleného.

Dále víme, že v červeném domě žije Angličan. Rychlým pohledem do tabulky ihned poznáme, že se jedná o prostřední dům číslo tři. Jedinou nepřiřazenou barvou je žlutá. Ta logicky patří Norovi. Vodítko tři říká, že obyvatel žlutého domů kouří Dunhill a stopa šest naznačuje, že vedle něj žije chovatel koní.

Dalším krokem je zjistit, co asi pije Nor. Nemůže to být čaj, protože indicie číslo sedm říká, že je to Dán. Podle třináctky nepije pivo. Ten má rád kuřák Blue Master, a protože jsme již přiřadili mléko a kávu, musí to být voda. A jak naznačuje stopa patnáct: Piják vody má souseda, co kouří Blend. Nyní se zaměříme na stopu třináct, která zní: Pivař kouří Blue Master. Zatím nemáme žádný nápoj a cigarety u domu číslo pět. Můžeme tedy doplnit tabulku. Druhý příbytek tak zůstal jako jediný bez pití. Musí tam tedy bydlet Dán pijící čaj.

Čtvrtému domu nyní chybí národnost a značka cigaret. Takže v něm musí bydlet Němec kouřící Prince z vodítka čtrnáct. Logickým úsudkem nyní víme, že Angličan si rád zapálí Pall Mall a Švéd žije v pátém domě. Nyní už stačí přiřadit domácí mazlíčky. V tabulce se tak objeví prázdné místo. Už tedy víte, že zlodějem je Němec z domu se zelenými stěnami.

Zdroje: www.youtube.com, www.cs.wikipedia.org, www.suresolv.com