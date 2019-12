Podivný konec herce Františka Husáka: Dodnes není jasné, co se vlastně přihodilo

Životopis zesnulého Františka Husáka by vydal na celou knihu. Věčně nerozhodný herec velkou část svého krátkého života vůbec nevěděl, co chce dělat a kde chce být. V rozkvětu své kariéry propadal depresím a ty zapíjel alkoholem. Nejsmutnější na tom bylo, že si nikdy nenechal pomoct, a to ani od svých čtyř manželek.

Husák se narodil 24. května 1936 v Praze. Skromná rodina si přála, aby se Františka stal úředník a měl jistou kariéru, ale z nějakého důvodu se chlapec odjakživa viděl v temných a prašných dolech; chtěl být horníkem.

Militantní divadelní herec

Proti vůli a varováním rodičů začal tento obor studovat, jak se ale ukázalo, rodina měla pravdu a hornictví nebyla ta nejrozumnější životní cesta. To ale neznamenalo, že podlehne tlaku a dá se na dráhu úředníka, na to byl František až moc vzpurný.



A tak přešel na vojenskou školu. Rodiče se drželi za hlavu, ale tvrdé zacházení a budíček ve čtyři ráno Františka vycepovala a dodala mu chybějící disciplínu. Navíc začal tíhnout ke hraní a vyzkoušel si, jaké to je být divadelním hercem. Po maturitě se viděl jako muž v bílém plášti, pomáhající raněným a nemocným. Podal si přihlášku na medicínu, ale nevzali ho. Naštěstí tu bylo hraní a s pomocí Františka Vnoučka se přihlásil na DAMU.



Po absolutoriu v roce 1959 se se svými spolužáky naplno pohroužil do hraní a přestěhovali se do Ostravy a přidali se k divadlu Petra Bezruče. V téže roce se naskytne první nabídka k filmu. Husák se objevil v jedné z pěti povídek filmu Pět z milionu. Průlom v kariéře nastal až po přestěhování do Prahy. V roce 1966 mu nabídli roli ve snímku Ostře sledované vlaky, která ho dostala do veřejného povědomí. S Hotelem pro cizince si už udělal jméno.

Čtyři zkrachovalá manželství

Zhruba v této době se u něj projevily sklony k depresi. Proč, to nikdy neprozradil. Doktorům ani přátelům nedůvěřoval, jediným pomocníkem se stal alkohol a prášky. Bylo veřejným tajemstvím, že se při natáčení filmu posilňoval tvrdou medicínou. Například během natáčení Jáchyme, hoď ho do stroje Husák usnul. Josef Hlinomaz pak provolával do megafonu, ať se všichni přijdou podívat na opilého Husáka, čímž také nepřímo narážel na tehdejšího politika Gustava Husáka.



Opravdovou slávu zažil s příchodem trilogie rodiny Homolkových. Režisér Jaroslav Papoušek se netajil tím, že Husák byl jedinou volbou do role Ludánka Homolky. Diváci ho milovali, ale Husák sám sebe nesnášel. V pozdějších letech si ho téměř nikdo nepamatoval střízlivého. Za život byl ženatý čtyřikrát a žádná z jeho žen se s alkoholovými dýchánky nedokázala smířit.



Bývalá manželka Věra Boudníková-Špánová kdysi prohlásila: ,,Bylo to jako mluvit do zdi, Franta, duchem nepřítomný, pokyvoval hlavou a sliboval, že to omezí, ale to se nikdy nestalo."

Fatální přihnutí

Opilost mu v žádném případě nebránila excelovat ve filmech. Za svou kariéru natočil téměř sto snímků a kromě toho se věnoval i rozhlasovým hrám a dabingu. Za to mu bránila v udržení dobrých vztahů s kolegy.



V roce 1991 ho kamarádi našli před hospodou nadraného a na první pohled zmláceného. Na hlavě měl velkou tržnou ránu. Místo do nemocnice ho vzali k jeho matce, se kterou bydlel. Když upadl do bezvědomí, převezli ho do nemocnice. Tam 8. listopadu zemřel na krvácení do mozku. Okolnosti kolem poranění jsou dosud nejasné.