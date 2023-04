Zdroj: The Department of Classics, University of Cincinnati - Original publication: Live ScienceImmediate source: https://www.livescience.com/60886-battle-gemstone-found-ancient-warrior-tomb.html, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=60686096

V průběhu dějin bylo lidstvo svědkem mnoha neuvěřitelných věcí, které jsme vykonali my sami. Občas ale narazíme na úkaz nebo dílo, jehož existenci si nedokážeme vysvětlit. Jedním z takových zvláštních nálezů je malý „kamínek“, který možná může změnit velkou část dějin.

Řecko je zemí, která je v mnohém považovaná za jednu ze základních kolébek lidstva. Řekové vnesli do lidské společnosti novou filozofii i nové náboženské přesvědčení. A v roce 2017 možná ještě něco dalšího. Expedice pod vedením Jacka Davise a Sharon Stockerové učinili úžasný objev v Nestorově paláci, starověkém mykénském paláci nacházejícím se v řeckém Pylosu. Objevili zde ve 3500 let staré hrobce bojovníka z doby bronzové něco velmi zvláštního.

Cílem expedice bylo nalézt artefakty z doby bronzové, které si běžně v té době hrdinové ukládali do hrobek. Místo toho ale našli zvláštní druh kamene s vyrytým vzorem.

Malý kamínek přepisuje dějiny

Bojový achát z Pylosu je dalším pozoruhodným archeologickým objevem, který vrhá světlo na antický svět.

Malý drahokam, který měří pouhých 3,6 cm na délku a 1,4 cm na šířku, měl totiž na sobě vzor, který byl na první pohled až příliš detailní s ohledem na dobu, do níž podle hrobky patřil. Vypadal jako razidlo nebo pečetidlo na dopisy s voskem, která však v době bronzové samozřejmě neexistovala. Na něm byl vyražený detail lidského těla, zřejmě gryfího bojovníka v boji s jasně viditelnými štíty, přilbami a zbraněmi. Úroveň detailů a realističnosti řezby je ohromující, i jednotlivé svaly a rysy obličeje jsou detailně propracované. Podivný kámen s reliéfem byl nalezený přímo vedle kostry.

V hrobce byla nalezená i spousta dalších pokladů, zejména zlaté a stříbrné šperky, které byly rovněž ukládané do hrobů spolu s válečníky.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Dílo z minojského období?

Sochařské zpracování kamene udivilo i odborníky. Podle výzkumníka Jacka Davise artefakt dalece předběhl svou dobu, a to klidně i o 1000 let. Navíc by podle něj k vytvoření řezby bylo potřeba vyspělé technologie. Velmi podivné je i to, co je na kameni zobrazené. Vědci z univerzity v Cincinnati předpokládají, že by mohlo jít o dobovou legendu, jejíž nejbližší popis představuje bojovníka gryfa proti nepříteli.

Pro tento malinký kamínek nyní někteří historici zpochybňují dějiny starého Řecka a chtějí, aby byla pečeť zařazena do nových učebnic dějepisu, protože jde o nález, který změnil pohled na pravěké umění. Podle Davise a Stockerové je bojový achát z Pylosu uměleckým dílem, které bylo vytvořeno v pozdním minojském období, tedy kolem roku 1 500 př. n. l. Předpokládá se, že byl vytvořený technikou zvanou "intaglio", při níž se do povrchu kamene vyrývá vzor pomocí ostrého nástroje.

Kromě vědeckých teorií existují ale i teorie spekulativní, které zařazují objekt do kategorie záhadných předmětů, za nimiž stojí nějaká neznámá vyspělá civilizace.

Zdroje: historyofyesterday.com, en.wikipedia.org/wiki/Pylos_Combat_Agate, mymodernmet.com, www.archeologienadosah.cz