Křížili se metroví hobití lidé s dnešními? Nejspíše ano a asi jsme je i vybili

Homo floresiensis

Foto: Profimedia.cz

Klasický model evoluce, takový, jaký známe z obrázků, kdy je vývojově nižší forma člověka nahrazována vyšší, již dávno neplatí. Archeologické nálezy potvrdily, že Homo sapiens se potkával i s jinými hominidy. Například s „hobitem" žijícím na ostrově Flores.

Objev člověka floreského (Homo floresiensis) patří mezi nejkontroverznější tohoto století. Maximálně metr vysoký samostatný druh Homo provokuje z více důvodů. Především se dlouho spekulovalo nad jeho původem. Vyvinul se z člověka vzpřímeného nebo jeho malá lebka, nalezená v roce 2003, patřila mentálně retardovanému modernímu člověku, který trpěl genetickou poruchou mikrocefalie?

Zdroj: Youtube

Nakonec se skupiny vědců shodly na tom, že „hobit" byl opravdu jedním z druhů hominidů. Jeho původ je však zatím stále sporný. Buď vznikl z druhů, jako byl člověk zručný, východoafrický či gruzínský. Tito tvorové migrovali z Afriky do Asie a je možné, že izolací některé z lokální skupiny se vyvinul člověk floreský. Nebo vzešel z člověka vzpřímeného, ale pohrál si s ním tzv. ostrovní nanismus či dwarfismus. Tedy jev, který se projevuje u izolovaných druhů a způsobuje jejich zmenšení.

Homo floresiensis

„Před objevením Homo floresiensis to bylo jednoduché. Byli jsme tu my - moderní lidé a nenadrtálci, které jsme ale vytlačili. Sami jsme pak došli až do Austrálie. Nikoho jsme nepotkali. Byla to plynulá cesta. Pak se ale vykopal „hobit". Otevřel tak další otázky o lidské evoluci," směje se geochronolog Richard Roberts.

Vědci z University of Wollongong Australia a Indonesia National Research Centre for Archaeology předpokládají, že hominidé z Flores zmizeli asi před 50 tisíci lety. Co se stalo? To se zatím neví. Nejnovější objevy na nalezišti Liang Bua ale naznačují, že se střetli se zástupci Homo sapiens, jež na indonéský ostrov připluli už asi před 46 000 lety, a jako náruživí lovci vyhubili pár druhů místních zvířat.

Dokazují to pozůstatky obřích čápů (Leptoptilos robustus), supů (Trigonoceps) a miniaturních slonů zvaných stegodoni (Stegodon florensis insularis), které v té době mizí z vrstev sedimentů jeskyně. Zároveň se v těchto usazeninách začínají objevovat schránky sladkovodních měkkýšů. Ty s oblibou pojídali lidé v Eurasii a Africe. Dále se našly také kamenné nástroje a ohniště, jež jsou typické právě pro člověka moudrého.

Záhadné zmizení

„Zatím není stoprocentně jisté, zda se populace překrývaly. Je to však hodně pravděpodobné. Pak se mohly také křížit. Dokud se však neprovede analýza DNA pozůstatků člověka floreského, můžeme jen spekulovat," říká Chris Stringer, paleoantropolog z Natural History Museum v Londýně.

Život Homo floresiensisZdroj: Profimedia.cz

Podle něho však může být příběh „hobitů" mnohem spletitější. Naznačuje to fakt, že žil na izolovaném ostrově. Pokud se dokázal dostat na něj, mohl ho také opustit. Nemuselo však jít o dobrovolnou cestu. Celá oblast je tektonicky aktivní. Vlna tsunami, podobná, jaká udeřila na sklonku roku 2004 na pobřeží Indického oceánu, mohla drobné hominidy spláchnout. Na plovoucích kmenech stromů je tak mohla zanést i na jiné ostrovy.

Zdroj:

www.sciencemag.cz, www.idnes.cz, www.cs.wikipedia.org, www.nature.com