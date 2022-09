Poklad Pána z Huarmey: U těla prince se našlo obrovské množství zlata a stříbra

Pyramida Castillo de Huarmey.

Zatímco na území dnešního Česka si slovanské obyvatelstvo v 6. a 7. století n. l. stavělo jednoprostorové polozemnice, v západní části dnešního Peru žili lidé z kultury Huari v třípatrových domech z kamene. Vyspělá civilizace se pyšnila nejen moderními městy, ale také promyšleným sociálním systémem. Pak ale náhle zmizela.

Počátky říše Huari či Wari se datuje do roku 600, kdy bylo v peruánském údolí Carahuarazo vybudováno správní centrum známé jako Jincamocco. Wariové zavedli do této oblasti terasovité zemědělství a začali ve velkém pěstovat brambory a kukuřici.

Huarijská kultura postupně splynula s kmeny Moche, Chimu a jednou z nejvýznamnější andskou civilizací Tiahuanaca. Její území sahalo od dnešního města Cajamarca až po přístav Antofagasta.

Hlavní město říše Huari (Wari), které bylo obchodním centrem, bylo tvořené ulicemi do pravého úhlu a zpevněnými silnicemi. Počet jeho obyvatel se odhaduje na 40 tisíc. Domy byly stavěny z hrubě opracovaných kamenů, potažené bílou omítkou. Některé byly až třípatrové.

Jelikož Wariové nepoužívali písmo, ale nástroj zvaný khipu neboli „záznam uzlu“, dlouho archeologové netušili, jaký byl sociální systém říše. Objev nenarušené královské hrobky El Castillo de Huarmey na začátku roku 2013 ale nabídl úchvatný pohled na celou strukturu civilizace.

Vědci o pyramidové stavbě věděli minimálně od 40. let 20. století. Mnozí předpokládali, že byla vykradena. Nový archeologický průzkum ale odhalil nedotčenou hrobku tří královen a „Pána z Huarmey“, kteří byli obklopeni obrovským pokladem.

Největší místnost obsahovala 1200 artefaktů, včetně zlatých náušnic, bronzových seker, šperků z mědi a stříbra a stříbrných misek. Leželo v ní dohromady 60 lidských těl pohřbených v řadách v sedě a oděných do zchátralých textilií. Pravděpodobně byli obětováni. Každá ze tří královen měla vlastní komnatu s dalšími cennostmi, včetně zlatých tkalcovských nástrojů.

„Zjistili jsme, že se s těly aristokratek opakovaně manipulovalo. Asi za účelem jejich vystavování, což svědčí, že kultura Wari své předky uctívala," vysvětluje vedoucí výzkumného týmu Milosz Giersz z polské Varšavské univerzity.

Později byla objevena další místnost, jež obsahovala ostatky vysoce postaveného muže přezdívaného „Pán z Huarmey“. Byl pohřben společně s dalšími šesti lidmi. V hrobce byly nalezeny zlaté a stříbrné šperky, bronzové nástroje, nože, sekery, košíky, tkané textilie, dřevěné a kožené předměty. Podle archeologů patřili nebožtíci k řemeslné elitě kultury Wari. „Nález nekropole Castillo de Huarmey ukazuje, že bylo důležitým správním centrem říše. Vyráběly se zde nejlepší řemeslné předměty, zejména exkluzivní oděvy, ozdoby a šperky," říká Giersz.

Výzkum dále odhalil, že kolem roku 800 se Huarijská kultura potýkala s nečekaným suchem. O dvě století později bylo hlavní město náhle a z neznámých důvodů opuštěno. Vchody budov byly zablokovány, jako by se obyvatelé plánovali do svých domovů vrátit. To se však nestalo.

