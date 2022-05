Video: Vědci nalezli v nádrži 180 milionů let starou zkamenělinu obřího draka

Fosilie ichthyosaura

Je to jeden z vůbec největších nálezů v celých dějinách britské paleontologie. V nádrži Rutlandské přírodní vodní rezervace po miliony let v klidu odpočíval dávno vyhynulý teplokrevný dravec ichthyosaurus neboli mořský drak.

Pro terénního pracovníka Joe Davise z charitativní organizace na ochranu přírody Leicestershire and Rutland Wildlife Trust to měl být další obyčejný pracovní den. Chtěl především upravit vodní nádrž Rutland a odstranit před jarem zbytky bahna a dalšího nánosu. Najednou si všiml něčeho zvláštního. „Na první pohled to vypadalo jako kameny. Pak jsem si ale řekl, že to více připomíná kostru nějakého zvířete s velkou hlavou a dlouhou čelistí" popsal svůj nález.

Zavolal tedy na úřad místního okresu. Za několik dní na místo dorazil celý tým paleontologů v čele s Deanem Lomaxem, odborníkem z Manchesterské univerzity. „Objev byl naprosto unikátní. Nejen kvůli velikosti, ale především kvůli úplnosti dochovaných pozůstatků. Vzácné je také místo nálezu. Vyhynulí mořští živočichové se objevují spíše v oblasti podél Jurského pobřeží v Dorsetu nebo na pobřeží Yorského hrabství," vysvětlil vědec.

Ichthyosaurus z Rutlandu

Podle odborníků šlo o ichthyosaura, teplokrevného dravce dýchající vzduch, jež připomíná dnešní delfíny. Řadí se do skupiny mořských plazů. Predátoři se pyšnili řadou ostrých zubů, jimiž zabíjeli menší druhy, jako ryby a chobotnice. Dorůstali do délky až 25 metrů a vážili několik tun. Žili před 250 miliony až 90 miliony lety.

Jejich původ je stále neznámý. Mnoho studií však naznačuje, že jejich předchůdci žili na pevnině a až později se dostali do vody. Na zádech měli masitou hřbetní ploutev a kormidlovali velkou ocasní ploutví. Další anatomické rysy naznačují, že měli obrovské a citlivé oči chráněné kostnatými štíty.

Původně se věřilo, že ichthyosaurus kladl vajíčka na souši. Fosilní nálezy ale potvrdily, že samice rodily živá mláďata ocasem napřed, aby se zabránilo jejich utonutí. Nalezený tvor byl nejspíše mužského pohlaví, měl 9,8 metrů na délku a jeho lebka dlouhá 1,8 metru vážila kolem jedné tuny.

Vzácný ichthyosaurus

Právě tu se paleontologové snažili vyzvednout nejdříve. Odstranili tak nánosy hlíny, pod nimiž se lebka ichthyosaura nacházela. Poté ji ze všech stran obložili dřevem a prostor vylili sádrou. Těžký blok pak vyzvedli z bahna a přemístili do laboratoře k dalšímu zkoumání. Zbytek kostry přírodní rezervace zakonzervovala.

„Británie je rodištěm ichthyosaurů. Jejich fosilie byly objeveny již před více než 200 lety. První vědecké poznatky pocházejí od sběratelky a paleontoložky Mary Anning, jež se narodila v roce 1799," vysvětluje doktor Dean Lomax. Mary koumala převážně jurské zkameněliny na jihozápadním pobřeží Anglie. I přesto, že jako žena nesměla studovat na univerzitě, o fosiliích a geologii věděla často více než významní vědci.

