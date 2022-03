Jak by vypadal moderní jaderný útok a co by následovalo bezprostředně po něm?

Foto: Profimedia.cz

Už slavný Albert Einstein řekl: „Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.“ Odborníci s těmito následky dalšího globálního konfliktu souhlasí, pokud by mocnosti použili nejničivější zbraně, které kdy byly člověkem vyvinuty - jádrové hlavice.