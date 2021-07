Kdo byl ve skutečnosti Juraj Jánošík a proč vám o něm ve škole lhali?

Juraj Jánošík už není tak silným symbolem, jakým býval.

Zbojník Juraj Jánošík byl za národního obrození takovým pojmem, že i Alois Jirásek jeho příběh zařadil do sbírky českých pověstí, ačkoli šlo samozřejmě o legendu slovenskou. Postava neohroženého muže, který okrádal vrchnost, aby mohl rozdat chudým, se podílela na vytváření identity slovenského národa a později se hodila do ideologického soudku i komunistům. Dnes už ale víme, že to s Jánošíkem bylo trochu jinak.