Jak bude vypadat lékařská péče za 100 let? Žádné čekárny a sci-fi technologie

Jak bude vypadat lékařská péče za 100 let?

Foto: Profimedia.cz

Covid pandemie ukázala, že běžná lékařská péče může fungovat také jinak. Bez plných čekáren a dlouhých řad. Právě on-line služby, ale také nové technologie, budou čím dál tím více běžnější. Jak bude vypadat lékařská péče v budoucnosti?

V roce 2018 se u lékaře čekalo na vyšetření v průměru jednu hodinu. Tento fakt změnil nejen objednávkový systém, ale také rozvoj telemedicínských služeb. Ty jsou jedním z dopadů virové pandemie. Hned z několika důvodů.

Především se zvýšila poptávka po bezkontaktních konzultacích, které snižují pobyt mezi dalšími nemocnými. Dále jde o významnou úsporu času. Podle společnosti Artefact Group z amerického Seattlu se tato praxe dále rozvine. V budoucnosti by se měly objevit přístroje, monitorující zdraví lidí, aplikace v chytrých telefonech, ale také autonomní pojízdné kliniky s umělou inteligencí.

Neustále pod dohledem

Samozřejmostí by mělo být monitorování zdraví občanů pomocí chytrých hodinek nebo technologií v domácnostech. Již před rokem společnost Apple oznámila, že vyvíjí nové Apple Watch, jež dokáží měřit tlak, tělesnou teplotu či monitorovat hladinu cukru v krvi. Sluchátka AirPods by měly mít senzory schopné vnímat tepovou frekvenci a teplotu. Data budou zpracovávána a v případě nesrovnalostí by měl být uživatel upozorněn.

Již v současné době se v klinické praxi uplatňuje umělá inteligence.Zdroj: Profimedia.cz

Vědci z Texasu zase vyvinuli tetování, jež funguje jako nanočip. To by mělo sledovat elektrické výboje v těle, a tak kontrolovat tep nebo pohyby svalů. Základem materiálu je super vodivý grafen. V budoucnosti se očekává, že jeho cena bude rapidně klesat. Tetování by tak mělo být dostupné pro všechny.

Samozřejmostí by také měla být analýza odpadu ze sprchy a toalety. Jakmile umělá inteligence vyhodnotí, že něco není v pořádku, přivolá autonomně řízenou pojízdnou kliniku. Tu si bude moci zavolat i sám člověk. Vozítko by mělo být vybavené prostředky pro detailní analýzu zdraví. Když usoudí, že je pacient ve vážném ohrožení života, odveze ho do nejbližší nemocnice.

Roboti a umělá inteligence

Již v současné době se v klinické praxi uplatňuje umělá inteligence. Například software, jež vyvinul tým českých výzkumníků a lékařů v roce 2017, dokáže odhalit rakovinu hlasivek již v počátečním stádiu. Doktor pak určuje postup léčby.

Prosazují se také roboti. Dnes chirurgové používají tzv. chirurgické roboty, které se ovládají joystickem. Systém eliminuje třes ruky a vylepšuje pohyb skalpelu. Dokáže se také dostat do hůře přístupných míst na těle. V budoucnosti by však mělo být běžné, že na operačním sále uvidíme autonomní přístroj, jež povede operaci bez zásahu člověka.

Futuristické představy počítají i s genovým inženýrstvím. Mechanické zásahy do lidského těla bude možné nahradit genovou manipulací. Mluví se o buňkách schopných produkovat elektrické impulzy nebo vypěstovat části orgánů.

Zdroj: Youtube

Zdroj:

www.idnes.cz, www.letemsvetemapplem.eu, www.irozhlas.cz, www.stoplusjednicka.cz, www.lidovky.cz, www.zdravi.doktorka.cz