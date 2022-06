Jak šel čas s Marií Antoinettou. Stres ve vězení z ní učinil šedivou stařenu

Jaká byla Marie Antoinetta?

Ještě předtím, než se stala Madame Deficit, byla dcera Marie Terezie, francouzská královna Marie Antoinetta nazývána Madam Skandál. Mohla za to především její veselá povaha, kterou šešněrovaní Francouzi nechápali.

Narodila se jako patnácté a zároveň předposlední dítě Marie Terezie a jejího manžela Františka Štěpána. Už jako malá byla živlem. Ráda pobíhala po zahradách, tančila, skotačila nebo si hrála se svými staršími sourozenci. Dávala přednost všemu jinému než výuce.

To se však obrátilo, jakmile o ni francouzský král Ludvík XV. začal uvažovat jako o možné manželce svého vnuka a následníka trůnu. Marie Terezie, proslulá svou sňatkovou politikou, přidělila dceři francouzského účitele, který ji měl ukázat, jak vládnout.

Krasavice Marie Antoinetta

„Není hloupá, jen jde vidět, že se do dvanáctého roku nemusele soustředit. Výuku ztěžuje její lennost a lehkomyslnost. Jen horko těžko ji příměji, aby pronikla do hloubky věcí, i přesto, že na to má schopnosti. Dospěl jsem tedy k názoru, že ji lze vychovat jen tak, že se zároveň bude i bavit," napsal její učitel abbé Matthieu-Jacques.

Přidělen jí byl také taneční mistr, krejčí, kadeřník i zubní lékař. Ten se ji během třech měsíců snažil napravit křivé zuby, jež byly považovány za vážnou záležitost k řešení. Byly totiž její jedinou vadou na kráse.

Marie Antoinetta byla jako mladá neobyčejně přitažlivá. Měla jemnou tvář a půvabné držení těla. „Když Marie Terezie uspořádala pro svou nejmladší dceru ples, všichni hosté na ni hleděli s úžasem. Už to nebylo to ztřeštěné dítě. Byla to dáma. Arcivévodkyně udělala během pár měsíců obrovský pokrok," hlásil abbé do Paříže.

Portrét Marie Antoinetty

Obdivných pohledů se nechtěla vzdát ani ve Francii. Téměř každý večer chodila do společnosti. Až do ranních hodin tančila na plesech a redutách, hrála hazardní hry a chodila na koketní setkání s mladými kavalíry.

Vždy byla dokonale oblečená a učesaná. „Nemohu přejít informaci, kterou jsem se dozvěděla z novin. Prý nosíte paruku vysokou 90 centimetrů. Vždy jsem zastávala názor, že móda se má sledovat, ale s mírou," napsala tehdy Marii její matka. Královna byla doslova posedlá novými šaty a doplňky. Nakupovala šperky, čelenky, spony a drahé kamení. Ty nosila na svém zámečku Malý trianon, kde pořádala karetní večery a zvala na ně ne zcela vhodnou pařížskou společnost.

Brzy zemi zaplavily pafmlety s pomlouvačnými zprávami a obscénními ilustracemi, na nichž Marie Antoinetta vystupovala jako nymfomanka obtěžující jak muže, tak ženy, zároveň rozhazující peníze svého lidu. Tento obraz nechtěně podpořila také portrétistka Louise Élisabeth Vigée-Lebrun. Svou královnu malovala v bohatých róbách obklopenou zlatem a luxusem. To její hladovějící poddaní těžce nesli. Ke vzpouře zbýval jen krok.

Celková nespokojenost francouzských občanů vyústila v revoluci. Královský pár se snažil ze země utéct. To se však nepodařilo. Marie Antoinetta byla uvězněna. V šílených podmínkách den za dnem chřadla. Její krása se vytrácela. Historici předpokládají, že se u ní projevila autoimunitní choroba areátní alopecie, jež způsobuje vypadávání vlasů. Ty měla s největší praděpodobností, kvůli pravidelnému pudrování a nošení příčesků, již dost zničené. Není tedy divu, že se po Mariině smrti rozšířila legenda, že ji vlasy těsně před popravou zešedivěly.

