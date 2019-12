Miloš Kopecký: Zrada, které se dopustil jeho otec, poznamenala celý hercův život

Herec Miloš Kopecký držel velkou část svého života pevně pod pokličkou. Za své milostné eskapády se vůbec nestyděl, zato o těžkém psychickém trápení věděl jen úzký rodinný kruh. Maniodepresivní psychózu po něm podědily obě jeho dcery a sebevražda té mladší jím otřásla natolik, že se z toho nikdy nevzpamatoval.

Otec zrádce

Strastiplný život velikána své doby Miloše Kopeckého začal už v dětství. Začátkem nacistické okupace se jeho otec Vladimír musel kvůli záchraně svého malého kožišnictví rozvést se svou židovskou manželkou Martou, rozenou Grimmovou. Krásná modelka a vyučená kloboučnice putovala do osvětimského tábora, ze kterého se už nikdy nevrátila.

Mladý Miloš byl také vytržen ze svých kořenů a poslán do pracovního tábora v Bystřici. Stalo se to rok před koncem okupace. Po osvobození tábora a zjištění osudu matky se jen s nelibostí vrátil domů k otci. Ve své autobiografii Já napsal: ,,Otec nad maminkou de facto vynesl ortel. Kdyby totiž rodiče nebyli rozvedeni, maminka by se neocitla v Osvětimi, ale zůstala by patrně v Terezíně, kde bylo možné válku přežít." Nikdy nepřestal otce ze smrti matky vinit.



Tím začaly i jeho utajené zdravotní problémy - maniodepresivní psychóza. Kopecký musel docházet na léčení do Bohnic a o jeho stavu věděl pouze lékař a nejbližší rodina. K veřejnosti se to dostalo až po jeho smrti.

Alkohol jako všelék



Ihned po škole se Kopecký uchýlil k divadlu, své nejvěrnější lásce. začal ve Větrníku, založeném Josefem Šmídou, odsud se přesunul do Divadla satiry, pak následovala činohra Národního divadla. Ačkoliv to byl excelentní herec, nedokázal udržet svou další vášeň a závislost - alkohol - pod kontrolou. S pitím začal v pubertě, bral to jako lék na své psychické potíže, a z části ho maniodepresivní stavy po každé sklence přecházely. Na představení ale chodil v podnapilém stavu. V důsledku svého nezřízeného chlastání byl pro nedokončené představení v Národním divadle vyhozen. Pyšně se sebral a odešel do Realistického divadla. Od roku 1965 až do konce života působil ve Vinohradech.



S hraním na prknech jde ruku v ruce film a televize. Mezi ty nejpamátnější role patří bezesporu Wassermann z Jak utopit dr. Mráčka, Baron Prášil ze stejnojmenného snímku, Katz ze Švejka nebo Dr. Štrosmajer z Nemocnice na kraji města. Za život natočil téměř 60 počinů.

Manželky a milenky



Kopecký byl proslulý svými postelovými skandály, a to i když byl ženatý. Za prvního manželství se Stellou Zázvorkou, s níž měl dceru Janu, se ještě držel na uzdě. Problém nastal s druhým sňatkem s tramvajačkou Kateřinou Soukupovou: neodpustil si několik úletů, které svazek ukončily. Po druhém fiasku se zavdal, že další manželství neplánuje, a naplno se pohroužil do svádění co největšího počtu žen. Podmanil si například Věru Chytilovou nebo Milenu Le Breux - s tou žil v otevřeném vztahu dlouhých sedm let.



Poté mu učarovala Jana Lichtenbergová. V žádném případě nechtěl zpátky do chomoutu, ale láska byla silnější a pár se sezdal. Věčný sukničkář však nedokázal utišit své touhy a dalšími "sexkapádami" rychle ukončil životnost třetího manželství.



Miloš začínal vidět nevýhodu hojného střídání partnerek - o žádnou z nich se nemohl opřít a prozradit jí, jak bídně je na tom psychicky. V roce 1966 si k vlastnímu překvapení i překvapení kolegů vzal tanečnici Janu Křečkovou. Původně plánované soužití v monogamii netrvalo věčně a Miloš začal opět záletničit. Křečková to z nevysvětlitelného důvodu trpěla a s Kopeckým pobyla do úplného konce.

Rodinné prokletí



Druhá největší životní tragédie postihla Miloše nečekaně, avšak předem ohlášeně. Jeho dcera Jana trpěla depresemi a sebevražednými sklony. Přestože se dodnes domnívá, že jimi chtěla upoutat pozornost rodičů (a zvrátit rozvod), poslední pokus se stal fatálním a teprve 15letá dívenka se otrávila plynem. Miloše smrt zcela zarmoutila a prohloubila psychické problémy nejen jemu, ale i jeho druhé dceři Barboře. Ta podědila otcovu maniodepresi a musela docházet na léčení do psychiatrické léčebny v Bohnicích.



Milošův stav se po sametové revoluci začal rapidně zhoršovat. Na alkohol už zanevřel, takže lehký útlum svých psychóz nacházel jen v předepsané léčbě, což nestačilo. Musel se rozloučit s vinohradským divadlem a soustředit se jenom na film. Před svou tragickou smrtí v léčebně 16. února 1996 natočil ještě pár menších rolí a měl se objevit i v seriálu Hospoda, bohužel se během natáčení potýkal se zmateností, propady psychiky a těžkou pasivitou, a smlouvu terminovali.