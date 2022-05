Vědci rozluštili záhadu maličkého mimozemšťana z Chile: Je to člověk

Hned poté, co byla mumie nalezena, si vědci mysleli, že v ruce drží pozůstatky dosud nepopsaného primáta. Kostra byla menší než lidské novorozeně, ale zároveň byla daleko vyvinutější. Její struktura odpovídala šesti až osmiletému dítěti. Odborníky mátl i počet žeber. Místo 12 párů jich měla Ata, jak byla mumie pojmenována, pouze 10. Neobvyklý byl také kónický tvar lebky.

This is a mummified skeleton from the Atacama Desert in Chile. It has been described as alien.