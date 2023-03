Slavná a záhadná kráska – to je da Vinciho Mona Lisa. Ač znalci výtvarného umění mají vysvětlení, kdo ve skutečnosti byla a proč se tak tajemně usmívá, přesto se čas od času objeví nová tajemství. Jako třeba zašifrované sdělení v jejich očích, které odhalil italský badatel.

Pohled do očí

Někdy před deseti lety se historik umění Silvano Vinceti, tehdy předseda italského výboru pro kulturní dědictví zaměřil na Monu Lisu. Nesoustředil se však na její úsměv. Zahleděl se jí do očí. „Leonardo si potrpěl na symboly a kódy pro předávání zpráv a chtěl, abychom poznali identitu modelu pomocí očí, které podle něj byly dveřmi do duše a prostředkem pro komunikaci,“ řekl později Vinceti pro tisk.

Z digitálních skenů s vysokým rozlišením, které získal od pařížské společnosti Lumiere Technology zaměřené na digitalizaci uměleckých děl pak zjistil, že mistr své Lise do očí černou barvou vepsal vzkaz. Nelze ho spatřit pouhým okem ani pod lupou.

„Šifra mistra Leonarda“

Šifra mistra Leonarda v tomto případě není název bestselleru Dana Browna, ale záhadná droboučká písmena a čísla na obraze Mony Lisy. Dle Vincetiho stále „neznámá“ Lisa má pod zorničkou pravého oka písmena L a V, což jak předpokládá, jsou malířovy iniciály. Říká, že namalované L má stejný tvar, jako v jeho spisech.

Záhadnější je oko pravé. Jeho „panenka“ skrývá písmena S možná B nebo C E. Dle Vincetiho jsou odkazem na postavu, která mu stála modelem. Verzí, kdo byla krásná Lisa bylo několik, včetně těch, že to je da Vinciho autoportrét. Všeobecně se uvádí, že to je Francesca del Giocondo z rodu Gherardini, manželka bohatého florentského obchodníka s hedvábím. Leonardo ji měl na zakázku začít malovat v roce 1503 v době, kdy pobýval ve Florencii.

Vincenti je však přesvědčený, že Leonardo svůj obraz namaloval v Miláně (1482-1500). „… na zadní straně obrazu jsou čísla 1 4 a 9, přičemž čtvrté číslo je vymazáno, což naznačuje, že obraz namaloval, když byl v Miláně v 90. letech 14. století a jako model mu stála žena ze dvora milánského vévody Ludovica iI Moro z rodu Sforzů,“ vysvětlil Vinceti.

Následující video komentuje Leonardovo sdělení skryté v očích Mony Lisy:

Zdroj: Youtube

Sdělení v číslech

V pozadí obrazu Mony Lisy je most a v jeho oblouku Vinceti objevil další symboly. „Zdá se, že to je číslo 72, nebo by to mohlo být L a číslo 2,“ řekl. Číslo 72 je v křesťanství symbolem duchovna, objevuje se i v židovské mystice kabala. Vinceti ve snaze pochopit Leonardův vzkaz číslo také pojal jako jednotlivé číslice. Dle něho je 7 číslem mnoha asociací, například stvoření světa, 2 může symbolizovat dualitu. V náboženství dobro-zlo, bůh-ďábel, nebo prostě jen muže a ženu.

Vinceti připouští, že sdělení mistra Leonarda da Vinciho namalované titěrným štětečkem poznamenal zub času a nebrání se proto jiným výkladům. Trvá však na tom, že „… Mona Lisa byla pro Leonarda víc než jen obraz, byla to jakási kulturní závěť.“

Mezi odborníky a obzvláště těmi, kteří se výhradně zaměřují na Leonardovo dílo, vyvolalo Vincetiho tvrzení poněkud rozporuplné reakce. Někteří symboly připouštějí, jiní je zpochybňují a říkají, že se jedná jen optický klam prasklin na malbě.

Alessandro Vezzosi, odborník na renesanční dílo a ředitel Museo Ideale Leonardo da Vinci ve Vinci, kde se slavný malíř narodil, je zcela opačného názoru: „Vědecké testy jako neinvazivní rentgenová fluorescenční spektroskopie odhalily mnoho zajímavých prvků, ale rozhodně žádná písmena a číslice. Lidé jsou tímto obrazem tak fascinováni, že v něm vidí všechno…“

www.nbcnews.com, www.theguardian.com, www.cbsnews.com