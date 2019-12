Spory při natáčení Pelíšků: Proč Iva Janžurová odmítla roli maminky Jindřišky

V českém filmu není nic výjimečného, když se režiséři poohlédnou po vhodných hercích na Slovensku. Emílie Vašáryová například zakotvila ve filmech Jana Hřebejka, který už bez ní "nedá klapku". Původně si přitom myslel na Ivu Janžurovou. Jenomže česká hvězda mu odmítla roli v Pelíšcích, a režisér za ní už s další nabídkou nikdy nepřišel.

Iva Janžurová je v domácí kinematografii zvláštním fenoménem. Za studií na DAMU jí kdosi naznačil, že na herečku není dost hezká. Později málem nedostala roli Štěpy v dramatu Petrolejové lampy, protože tvůrcům připadala pro tuto postavu hezká až příliš. Zdálo by se tedy, že se typově nehodila do rolí svůdných krasavic ani ošklivek. A přesto byla během celé své dlouhé kariéry doslova na roztrhání.

Její popularita byla tak obrovská, že si mohla role dokonce vybírat. Kdysi odmítla úlohu Květušky v komedii Adéla ještě nevečeřela, protože jí připadalo, že její postavě něco chybí, jako by nebyla dokončená. "Moc jsem chtěla, aby to dopsali, ale scénář už byl schválený a nešlo do něj sahat," vzpomínala po letech Janžurová.

Režisér Oldřich Lipský tedy Květušku svěřil Nadě Konvalinkové, nicméně názor Janžurové respektoval a na herečku nezanevřel. Zanedlouho ji oslovil s další rolí.

Když však Janžurová o mnoho let později odmítla roli maminky Jindřišky Krausové v Pelíšcích, se zlou se potázala. Režisér Hřebejk se urazil a k další spolupráci už herečku nikdy nepřizval. "Říkala jsem jim, aby ten scénář přepsali, že nechci umřít v první třetině filmu," vysvětlila Janžurová. Smrtí jedné z hlavních postav podle ní tvůrci odbočili od komediálního žánru a naplnili jen jakési paradigma, že v každém snímku musí někdo zemřít, aby se publikum dojalo k slzám.

Ona sama se však prý na Hřebejka nezlobí. "Dělám si z toho legraci," přiznala úspěšná herečka.