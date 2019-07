Zajímavý příběh holčičky z ikonické fotky s T. G. Masarykem. Kam ji osud zavál?

Evičce Neugebauerové byly tři roky, když ji maminka oblékla do kroje a vykročila s ní na žďárské náměstí přivítat prezidenta Tomáše Masaryka, jenž sem přijel položit základní kámen místní sokolovny. Cestou potkaly pana řídícího, který se Evičky zeptal, zda by nechtěla předat kytičku tomu starému pánovi na tribuně. Evička kývla.

O pár momentů později se dívenka ocitla v náručí pana prezidenta. "Ptal se mne, jak se jmenuji a kde mám maminku. Snažila jsem se mu ji ukázat, ale v tom davu jsem ji neviděla. Viděla jsem ale fotografa na vyvýšeném podiu, jak se díval do velké kamery s varhánky," vylíčila po letech Eva, tehdy už s příjmením Haňková.

Fotografie z roku 1928 se o deset let později stala námětem pro vydání poštovní známky, která se proslavila po celém světě. Snímek Masaryka s děvčátkem v lidovém kroji byl ve své době symbolem demokracie, jež měla Československo na dlouhé dekády opustit. Během druhé světové války tato fotka dokonce figurovala na propagačním letáku československého zahraničního odboje ve Velké Británii.

Čím více pozornosti se fotografii dostávalo, tím více si lidé kladli otázku, kdo je vlastně tou sladkou dívenkou, kterou Masaryk tak láskyplně drží. "Byla jsem najednou středem pozornosti, až mi z toho bylo úzko. Redaktoři mne vyhledávali, žádali, abych něco napsala nebo jim něco řekla. Do školy i domů mi docházely celé stohy dopisů s žádostí o podpis," svěřila se Eva, kterou největší sláva zastihla během studií reálného gymnázia.

Hrůzné roky války vystřídal komunistický převrat a život mladé Evy vzal rychlý obrat. Tatínek, ač hrdý nositel Československého válečného kříže, přišel o všechen majetek včetně pily a musel vzít zavděk podřadnou prací.

Evu v rodné vlasti už nic nedrželo. V roce 1948 se provdala za Ladislava Haňku a o dva roky později s ním utekla přes šumavské vrchy do Bavorska. Ve Frankfurtu se manželé zapojili do činnosti agentury OSN, která pomáhala uprchlíkům, a o rok později se lodí dopravili do Spojených států, kde začali zcela nový život. Vystudovali univerzitu a založili rodinu.

Ladislav získal místo ve farmaceutické firmě a Eva se stala učitelkou jazyků na střední škole. Po odchodu do důchodu pak vykonávala dobrovolnickou činnost pro Organizaci porobených národů. Ještě loni v červenci poskytla rozhovor pro iDnes, ve kterém projevila čilou mysl a zájem o dění v současné české politice. Manžel ji před rokem opustil, ale ona sama se letos dožívá úctyhodných 94 let. Dlouhověkost prý mají v rodině - Evina maminka se dožila rovné stovky.