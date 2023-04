V Massachusetts existovala rodinná legenda, která se tradovala po generace. Jaké bylo pak překvapení, když se díky hledači pokladu potvrdila a ukázalo se, že byla pravdivá. Hledač pokladů objevil peníze, o kterých se dlouho říkalo, že jsou ukryté ve starém domě. Pro rodinu samotnou to byl šok!

Manželé žili ve svém domě po celý jejich život. Své vlastní potomky neměli, proto dům poté, až zemřou, odkázali příbuzným. Ti v něm však bydlet nemohli, proto se jejich dcera rozhodla poděděný dům prodat. V hlavě jí ale vrtala historka, která se k domu vázala.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Příběh inspiroval ženu k činu…

Dcera sice chtěla dům prodat, ale nejprve si chtěla být jistá, že historka, která se kolem domu tradovala, je skutečně jen smyšleným příběhem. O domě se totiž říkalo, že je zde ukrytý velký finanční obnos. Ale nevědělo se kde. Proto si dcera „dědiců“ najala tesaře, aby prohledali stěny a podlahové desky. Nic se však nenašlo. Ale srdnatá žena se nevzdávala a přizvala si na pomoc známého hledače pokladů.

Keith Wille, hledač pokladů a "detektorář" z Connecticutu, se specializuje právě na hledání ztracených cenností. A výzvu ze západního Massachusetts neodmítl. Rozhodl se dům prohledat pomocí detektoru a vše zdokumentoval na kameru pro svůj kanál Rediscover Lost na YouTube.

Prodej se neustále oddaloval

„Rodině docházel čas. Chtěli dům prodat už několik let, ale právě tento údajný poklad jim v tom bránil," říká Keith na svém kanále ve videu a dodává, že rodina měla ohledně úkrytu hotovosti několik náznaků, ty ale vždy vedly do neznáma. Kromě jedné indicie, která odkazovala na to, že hotovost je ukrytá na půdě. A právě tam se Keith rozhodl začít.

Prohledal půdu a zaznamenal několik podivných kovových cinknutí vycházejících z podlahových prken. Proto se rozhodl pod ně strčit endoskopickou kameru, aby mohl prostor obhlédnout.

„Když jsem ji pustil do druhé nebo třetí díry, uviděl jsem něco divného. Byla na tom písmena a čísla. Bylo to něco malého stříbrného... Uvědomil jsem si: 'Tohle je klíčová dírka'…"

Poklad, který skutečně existoval

Poté, co se se Wille dostal dovnitř, skutečně z podlahové desky vytáhl bankovní skříňku naplněnou bankovkami z 30. a 50. let. Data na bankovních páskách naznačovala, že peníze byly zabalené v roce 1958. Jejich celková hodnota dosahovala sumy 46 000 USD, tedy v přepočtu kolem 1,1 milionu korun. V dnešní době by však jejich hodnota dosahovala spíše 400 000 dolarů. Bankovky byly naskládané na sebe a zabalené v úhledných balíčcích po 500 dolarech. Rodina, která si přála zůstat v anonymitě, byla z objevu nadšená a konečně mohla dům bez pochyb prodat.

Zdroje: www.upi.com, globalnews.ca, nypost.com