Čas od času se v novinách objeví zprávy o pokladech skrytých v podlahách starých domů, sklepích nebo v podivných úkrytech. Obvykle je náhodou objeví nový majitel a zbohatne. Příběh zrezivělého trezoru je jiný, stejně jako odměna, kterou manželský pár „získal“ za jeho nalezení…

Hladová vysoká

Za objevem zrezivělého trezoru s cenným obsahem nestojí šťastná náhoda, jak to obvykle bývá. Spíš by se dalo říct, že „škoda“. Manželům Matthewovi a Marii Emanuelovým z newyorského obvodu – ostrova Staten Island ohryzala vysoká zvěř stromky kolem zahrádky. Rozhodli se proto vysázet nové, bambusové. S přípravou půdy jim pomocí techniky pomáhala zahradnická firma. Ale to není důležité. Podstatné je, že za starými stromky objevili starou zrezivělou kovovou krabici. Když ji otočili, zjistili, že je to trezor s číselníkem. Nesmírně se zaradovali. „Našli jsme zakopaný poklad!“ Řekl později tisku Mathew, který o nalezení pokladu snil od dětství.

Nejen poklad

Jak to bývá, dostat se do trezoru nebylo snadné, ale po několika pokusech se to podařilo. Obsah Emanuelovým opravdu vyrazil dech. Byl v něm balíček vlhkých stodolarových bankovek a pytlíky. Byly napěchované zlatými šperky s diamanty, nefrity a rubíny, snubními prsteny a desítkami dalších prstenů a drahých kamenů. „Bylo to ohromující…,“ vzpomínal Mathew.

Uvnitř jednoho z pytlíků byla i brooklynská adresa, beze jména. Mathew si adresu vygoogloval a zjistil, že tam před časem žili jejich postarší sousedé, kteří bydlí pár domků od nich. „Uvědomili jsme si, že to musí být oni, a tak jsem v pondělí ráno šel k jejich domu a zaklepal na dveře. Zeptal jsem se jich, jestli je někdy někdo vykradl.“ Odpověděli, že ano. Newyorská policie potvrdila, že sousedům byl v roce 2011 ukradený trezor. Z loupeže byl tenkrát obviněný Roberto Costanzo známý jako zloděj nindža. Byl odsouzený za 160 loupeží v Staten Islandu.

Nález trezoru a jeho obsah ukazuje následující video:

Zdroj: Youtube

Vykopaná radost

Emanuelovi se proto rozhodli cennosti, jejichž cena včetně bankovek má hodnotu asi padesát tisíc dolarů, původním majitelům vrátit. Ti byli ohromení. „Žena se třásla, vypadala, jako by mě chtěla obejmout…,“ řekl Mathew. A paní Maria dodala: „Několik lidí se nás ptalo, proč jsme ten trezor vrátili. Na to se snad ani nemohli ptát. Prostě to nebylo naše.“ Emanuelovi jsou přesvědčení, že udělali správnou věc. Sousedé jim jsou velmi vděční a Emanuelovým je odměnou dobrá karma. Na místo, kde trezor našli, postavili porcelánového slona jako poctu svému nálezu.

Krádež tohoto trezoru se Costanzovi asi přišít nepodaří. Mathew je přesvědčený, že ho při útěku musel hodit přes plot a už se pro něj nestihl vrátit.

Zdroje: www.thesun.co.uk, abcnews.go.com, nypost.com