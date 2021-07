Restaurátoři našli v jedné soše orloje ukrytý tajný dopis. Nebyli z něj nadšeni

Pražský orloj je světovou aktrakcí

Foto: Profimedia

Při rekonstrukci Staroměstské radnice v roce 2018 odborníci zjistili, že dřevěná socha apoštola sv. Vojtěcha uložená v orloji skrývala po desítky let tajemství. Restauratérům se podařilo najít tajný vzkaz, který napsal sochař Vojtěch Sucharda. A to není jediné tajemství, které Staroměstský orloj vydal. Našly se taky záhadné zvířecí sochy.

Od dubna 2017 do 28. září 2018 byla v Praze rekonstruována jedna z našich nejznámějších památek, Staroměstský orloj. Byl už několikrát přezkoumán a tak nikdo nečekal, že se v něm najde něco nového. Roku 2018 však restaurátoři narazili na dva zajímavé objevy.

Pražský orloj na Staroměstském náměstí je obvykle v turistickém obleženíZdroj: Profimedia

Tajemství apoštola Tomáše

Prvním objevem byl tajný vzkaz od sochaře Vojtěcha Suchardy v soše apoštola sv. Tomáše. „Poté, co bylo všech 12 apoštolů sejmuto a dáno do restaurátorských dílen, prošly důkladným ohledáním, rentgenem, kompletní strukturalizací a zmapováním. Když byly dány na váhu, tak jedna socha vážila jinak než ostatní,“ vyjádřil se k objevu radní pro kulturu Jan Wolf.

„Při manipulaci byla socha sv. Tomáše lehčí… začali jsme ji všelijak převracet, protože nám to bylo divné, a pak jsme zaslechli uvnitř cvakání…,“ doplňuje restaurátor Jiří Matějíček. Socha byla poté podrobena rentgenu, načež se zjistilo, že byla uvnitř velká dutina s hliníkovým pouzdrem. V něm byl tehdejší výtisk novin a 18 stránkový dopis. (Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz)

Vojtěch Sucharda a svatý PetrZdroj: Neznámý/archiv H. Hesselbarth / Creative Commons, veřejné dílo, https://creativecommons.org/publicdo

Dopis skrýval informace o úpravách orloje z roku 1948. „Kromě toho tam byl návrh sochaře Suchardy, jak by si představoval orloj udělat nově,“ popsal Matějíček. Autor dopisu byl totiž rovněž autorem nových dřevěných plastik apoštolů a dalších soch, které se do orloje instalovaly po proběhlém požáru v květnu 1945. Přetvoření orloje podle svých představ, kdy chtěl například vynechat sochy s turbanem, mu však nebylo povoleno.

Památkář Václav Vojtíšek kritizoval jeho pojetí vzhledu soch: „Dává Jidášovi výraz připomínající Spejbla, prý je to zrádný protektorátní ministr Moravec.“ (Zdroj: www.pressreader.com)

Na závěr svého dlouhého dopisu pak Sucharda dokonce doplnil satirickou pohádku zobrazující jeho a památkáře, který mu renovaci zakázal. Popsal ho jako „synka vzrůstu malého, slabého a s hlavičkou olysalou jako brambůrek“. (Zdroj: prahatv.eu)

Apoštolové se v okýnkách orloje objevují každou celou hodinuZdroj: Profimedia

Tajemství zvířecích soch

Na orloji v oblasti kalendária za ležícími polopostavami se pak objevily zvířecí sochy. Prostory, ve kterých se nacházely, byly z neobjasněných důvodů zazděné. „Zřejmě tam byly od založení Staroměstské radnice,“ vyjádřil se k objevu Jan Wolf. Sochy zde tedy mohly být od 14., či pravděpodobněji počátku 15. století. Je mezi nimi pes, dravec se svěšenou hlavou a nad nimi sova s holubicí. Poslední sousoší může dle středověkých symbolů představovat protiklad světla a tmy. Holubice je totiž symbolem Ducha svatého.

„Když už si myslíme, že o památce, jakou je Staroměstská radnice, víme vše, překvapí nás nějaký nový nález,“ uvedl potěšený Wolf. "Velice mě to potěšilo. Je vzrušující, že je stále co objevovat a rozšiřovat naše historické znalosti. Kdo ví, co vše ještě objevíme,“ dodal nakonec. (Zdroj: prazsky.denik.cz)

Nyní už je v soše vzkaz nový. Restaurátoři do ní vložili dopis určený pro pozdější regenerace. Zhodnotili v něm současný stav a společnost.