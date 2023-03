Kromě bájného krakena je stejně záhadnou a neustále nenalezenou příšerou i lochneska. Navíc různé kultury mají pro podobné podvodní nestvůry svá specifická jména, stejně jako třeba pro yettiho. Zdá se však, že v jezeře Okanagan bylo zachyceno skutečně něco velmi podivného. Je to ogopogo?

Dale Hanchar s manželkou Colleen a kamarádkou Myrnou Germaine Brownovou se vydali na obyčejnou procházku a rozhodně nehledali nic zvláštního. Na jezeře Okanagan však náhle zahlédli ve vodě něco podivného, pro co nenašli vysvětlení.

Záhada je přiměla otočit loď

„Jako vodák jsem se jen díval, jestli je to něco nebezpečného, co je třeba označit, aby do toho někdo nenarazil, třeba mrtvá hlava nebo něco podobného," řekl Hanchar. Jenže pak se mu to po chvíli rozleželo v hlavě a plachetnici s manželkou otočili, aby si podivnou věc vyfotili. A k objektu se dostali skutečně velmi blízko, ale ani to jim k vyřešení záhady nepomohlo.

Až doma se rozhodli fotku zvětšit a zůstali skutečně velmi překvapeni, a nejen oni. Posuďte sami:

Dekorace? Anebo snad děsivá chiméra

Na fotce to vypadá jako hlava vlka nebo německého ovčáka, ale s očima hlemýždě. Naprosto neidentifikovatelná podoba. Podle očitých svědků jsou navíc ony „oči“, nebo, jak je pár označil, uzlovité věci od sebe vzdálené necelý jeden metr, což by svědčilo o hlavě obřích rozměrů…

„Od doby, co jsme ten snímek pořídili, jsem si udělal průzkum a není to rostlina. Nejsou to chaluhy, protože tohle je jezero, není to oceán. Není to jeseter. Není to mrtvý jelen hlavou dolů. Všechny tyhle věci můžete vyloučit, ale další otázka zní, co to je?" neustále kroutí hlavou Hancharovi, kteří připouštějí, že se mohlo jednat klidně i o nějakou zahradní dekoraci.

Jenže ono jezero Okanagan je spojené i s existencí tajemné legendární jezerní šelmy Ogopogo, která je známá také pod domorodým jménem Nx̌aʔx̌ʔitkʷ (NN-Ha-Ha-Teek).

Co je příšera Ogopogo?

Již dříve jeden místní obyvatel totiž zaznamenal na jezeře nevysvětlitelné vlny odnikud a spojil si je právě s tímto děsivým tvorem. Legendární příšera z jezera Okanagan, Ogopogo, vypadá jako velký hadovitý tvor, ale zatím nikdo nebyl schopen poskytnout konkrétní důkaz o jeho existenci. Někteří vědci se domnívají, že tato pozorování jsou pouze výsledkem chybné identifikace nebo podvodů, ale snímky pořízené manželi z Kelowny se zdají být pravé.

Podívejte se na ještě jedno video:

Nakonec se trojice rozhodla snímky poslat odborníkům. A i těm fotka pěkně zavařila. Fotka se dostala do rukou kryptozoologa, folkloristy a historika Adama Benedicta, která provozuje webové stránky o těchto jevech. „Mou pozornost upoutaly dva vyčnívající objekty na povrchu. Když jsem si ji ale přenesl na větší obrazovku a přiblížil, uviděl jsem jakéhosi vodního ptáka v procesu potápění buď těsně pod hladinou, nebo v procesu vynořování," řekl. Uvedl dále, že vyčnívající „antény“ by mohly být ptákovy nohy, ať už ohnuté, nebo kopající, ale těsně pod hladinou je jasně vidět oko a také zobák přímo na horní hranici vodní hladiny. Také on se tedy přiklání k možnosti, že se pod hladinou objevila ona tajemná legendární šelma, monstrum či příšera.

S touto myšlenkou si lámou hlavu i další odborníci, ale bez výsledku. Někteří naznačují, že by mohlo jít o dosud neznámý druh zvířete, zatímco jiní spekulují, že by mohlo jít o velmi velkého ptáka nebo rybu.

Fotografie přilákala k jezeru milovníky senzací

K jezeru Okanagan se po zprávě, jež obletěla svět, hrnou mraky lidí v naději, že záhadného tvora zahlédnou na vlastní oči. Místní podniky dokonce začaly nabízet "výlety za příšerami", při nichž turisty vozí na lodích, aby Ogopoga hledali.

I když většina vědců zůstává k existenci Ogopoga skeptická, jiné možnost výskytu nového druhu v jezeře zaujala. Dr. Sarah Johnsonová, mořská bioložka z University of British Columbia, říká, že fotografie pořízené manželi z Kelowny jsou fascinující. „V oceánu stále objevujeme nové druhy, takže není vyloučeno, že by se v jezeře Okanagan mohlo objevit něco nového," říká. „Je to neuvěřitelně hluboký a složitý ekosystém se spoustou oblastí, které ještě nebyly plně prozkoumány." Dr. Johnsonová plánuje vést expedici k jezeru Okanagan ještě letos v naději, že se jí podaří pořídit další snímky tohoto tvora a shromáždit více údajů o jeho chování a životním prostředí.

