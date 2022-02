Stojíme na prahu 3. světové války, začne atentátem: Předpověď Baby Vangy

Stojíme na prahu třetí světové války

Baba Vanga patří mezi nejznámější světové věštkyně. Pologramotná a slepá Bulharka předpověděla černobylskou katastrofu, atentát na papeže Jana Pavla II. nebo útoky z 11. září. Uprostřed invaze Ruska na Ukrajinu je téměř nemožné ignorovat její proroctví o startu 3. světové války.

Viděla osudy lidí, uměla astrálně cestovat, mluvila s květinami, komunikovala s neznámými bytostmi a předpovídala budoucnost. Vangelija Pandeva Dimitrova – Gušterova alias Baba Vanga. Narodila se v roce 1911. Její zajímavý příběh však začíná o dvanáct let později, kdy se ztratila v prudké bouři. Po několika hodinách ji našli vyčerpanou s očima zanesenýma pískem a prachem. I přesto, že absolvovala operaci, zrak se jí zachránit nepodařilo. Vangelija později tvrdila, že po nehodě zažila své první vidění a díky osobní tragédii našla sílu pomáhat ostatním.

Po druhé světové válce byla tak známá, že ji žádali o radu vůdci různých sovětských republik, včetně generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Leonida Brežněva. V roce 1966 byla již zaměstnankyní bulharské vlády. Měla vlastní kancelář, dvě sekretářky a její věštby byly považovány za národní tajemství. Díky tomu, že neuměla psát, svá vidění nikdy nezaznamenala. Údajně je zapisoval její přítel Valentin Sidorov.

Socha Baby Vangy na jejím oblíbeném místě Rupite v Bulharsku, sochaře Emila Popova.Zdroj: Profimedia.cz

Baba Vanga a Rusko

Valentin Sidorov byl ruský spisovatel a vědec. Předpovědi Baby Vangy se našly v jeho osobním deníku. V sedmdesátých letech minulého století se poprvé zmínila o Vladimiru Putinovi a Rusku.

„Brzy se objeví Vladimir. Skoro každý o něm bude mluvit. Za jeho vlády může dojít k několika událostem důležitým pro celé Rusko." Baba Vanga měla k této zemi vřelý vztah. Viděla v ní jeden z nejdůležitějších duchovních pilířů světa. Také tvrdila, že se vrátí k socialismu a stane se vedoucí silou mezinárodního sjednocení v celosvětovém měřítku. Vědma také měla říct, že Rusko bude „pánem" a Evropa „pustinou".

Pro rok 2022 předpověděla: „Země se zvedne z kolen a zaujme vedoucí postavení.“ Prorokovala sjednocení Ruska, Běloruska a Ukrajiny. Jakým způsobem k tomu dojde však nenaznačila.

Baba Vanga a 3. světová válka

Prorokyně se také několikrát zmínila o třetí světové válce. Ta měla začít v roce 2008 po vojenském konfliktu v Indii. Dále v roce 2010. Měla trvat čtyři roky a k boji měly být použity jaderné a chemické zbraně. Jak víme. Její věštba se naštěstí nevyplnila.

Baba Vanga však nezapomněla také obecně předpovědět, jak by 3. světová válka měla začít. „Dojde k pokusům o atentát na čtyři hlavy států a ke konfliktu v Indonésii." Průběh by vedl k ekologické katastrofě. Jaderná bomba by měla zničit vegetaci a zvířata na severní polokouli. „Muslimové budou bojovat s Evropany, chemické zbraně zničí lidem kůži, Evropa se vylidní a Nová Čína se stane světovou velmocí," věštila.

