Slavné tajemné pyramidy starověkých Egypťanů, Mayů, Aztéků, Inků, ale i méně známé Núbijské pyramidy v Súdánu a jiných místech světa, včetně Evropy, jsou zapsané v tlusté učebnici o poznávání historie člověka. Nelze do ní však vepsat ani jedinou stránku o čínských pyramidách Si-an. Zkoumat je Čína nedovolí.

Čínské tajemství

Tisíciletá historie staré Číny je bezpochyby zajímavá a starověké dynastie po sobě zanechaly jedinečné památky. Zmiňovat Velkou čínskou zeď, Zakázané město v Pekingu, Terakotovou armádu či Chrám Shaolin je jako nosit dříví do lesa. O desítkách pradávných čínských pyramid ukrytých v hustých lesích poblíž města Si-an (Xi'an) v provincii Šen-s se sice ví, ale nic se o nich neví. Čína je tají. Nejsou turistickou památkou. Přesto se o nich „západ“ dozvěděl.

V zeleni skrytá historie

Poprvé čínské pyramidy spatřil americký obchodník Fred Meyer Schroder v roce 1912 na své cestě provincií Šen-s. Do svého deníku si zaznamenal, že viděl obří pyramidu o výšce přibližně 1 000 stop, tedy něco málo přes 300 metrů, stejně tak širokou, obklopenou řadou menších pyramid. Znovu o ní pak „západ“ slyšel na konci druhé světové války v roce 1945. Tehdy americký pilot James Gaussman přelétal nad územím Číny do Indie, když ho naprosto ohromil pohled na obrovskou pyramidu. „Byla čistě bílá a neuvěřitelně pozoruhodný byl její vrchol. Vypadal jako drahokam. Možná křišťál. Chtěli jsme přistát, ale nebylo to možné. Tou nezměrností jme byli naprosto ohromeni,“ sdělil své zážitky tisku.

Ten samý ohromující zážitek prožil plukovník Maurice Sheahan z Trans World Airlaines. V té době uveřejnily jeho příběh spolu s fotkou záhadné stavby noviny The New York Times. Pyramida dvakrát větší než v egyptské Gíze byla pojmenovaná Velká bílá pyramida. Jen pro srovnání, egyptská Velká pyramida na výšku měří necelých 139 metrů. A tehdy svět s napětím očekával zprávy o jednom z dalších největších objevů archeologie. Žádné však nepřišly…

Video ukazuje skryté pyramidy:

Navždy pohřbené

Namísto archeologického bádání si vláda Číny dala velkou práci, aby nejen tuto pyramidu, ale i další v této oblasti utajila. Někteří badatelé se domnívají, že tam dokonce nechala vysadit hustý porost, aby zůstaly očím západních badatelů skryté. Ale pak přišlo 21. století a snímky ze satelitů. Oblast neunikla ani kamerám dronů, celou oblast s desítkami pyramid zmapovaly. Velkou bílou pyramidu by ani husté koruny stromů neskryly, ale na záznamech kamer se nikde neobjevila. Možným vysvětlením je, že výše uvedení pánové viděli známé Mauzoleum prvního císaře dynastie Čchin, které stráží též známá Terakotová armáda. Má sice tvar pyramidy, ale není bílá, má plochý vrchol a nenachází se v dané oblasti.

Ještě jeden pohled na pyramidy:

Pokud jde o desítky další pyramid v oblasti města Si-an, ty kamerám neunikly. Čínská vláda k nim ale zakázala přístup. Jakékoli žádosti archeologů ze západních zemí o možnost bádání zásadně zamítá. Proč? Jak se uvádí, jedním z důvodů je, že dosud neexistují dostatečně vyspělé technologie, které by pyramidy umožnily odkrýt, aniž by došlo k poškození jejich obsahu. Dále, že čínská kultura uctívá dávnou tradici a jednoduše chce nechat své dávné předky odpočívat v pokoji. Nechává je tak pohřebené i s jejich tajemstvím. Někteří učenci se domnívají, že má jen strach z tohoto, co by bylo objeveno, tedy pokud jde o náboženství, protože dnešní Čína má být ateistická…

A tak v čínských pyramidách pokrytých zelení si nerušeně odpočívají – s největší pravděpodobností – dávní panovníci Číny pohřbení se vzácnými artefakty.

Zdroje: www.express.co.uk, brusselsmorning.com, www.youtube.com