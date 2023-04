Věděli jste, že v Brazílii je celkově zakázán podmořský výzkum? Byl vydán v roce 1984 poté, co byl objeven záhadný podmořský vrak. Jeden americký vědec totiž prohlásil, že objevil, vrak starověké římské lodi. Ten mohl údajně přepsat historii. Vláda však chce zamlčet fakta a další výzkum zakázala.

V zátoce Guanabara u Ria de Janeira leží více než 100 vraků anglických, francouzských a portugalských lodí, z nichž většina je stále neprozkoumaná. Tento vrak je ale jiný. Vrak lodi zřejmě ze 16. století byl nalezený u brazilského pobřeží. Vědec, který vrak objevil a jehož totožnost nebyla zveřejněna, údajně uvedl, že loď mohla být součástí portugalské flotily, která v té době zkoumala region. Mnozí však zpochybňují skutečné důvody zákazu. Někteří naznačují, že se vláda možná snaží něco utajit, ať už jde o loď samotnou, nebo o historii, kterou představuje.

Přepsání brazilské historie

Za příběhem záhadného vraku stojí tajemná postava floridského spisovatele a hledače pokladů Roberta Marxe. Díky němu mohla být zpochybněna celá časová osa brazilské historie. Marx totiž obvinil brazilské námořnictvo poté, co údajně objevil pozůstatky římské lodi v zátoce v Riu de Janeiru. Vrak byl po léta ukryt pod vrstvou bahna a písku. A právě to byl důvod, proč Brazílie zakázala potápěči vstup do země a vydala zákaz veškerého podmořského průzkumu. Brazilské pobřeží přitom dosahuje délky celých 4600 km. Čeho se obávala? Objev, pokud by byl potvrzen, by byl důkazem římské přítomnosti na území Brazílie před více než 1 700 lety, což by zpochybnilo fakt, že portugalský mořeplavec Pedro Alvares Cabral skutečně zemi v roce 1500 objevil.

Amfory vedly k nálezu vraku

V roce 1976 byl v jednom vraku nalezen rozbitý kus keramického materiálu, když potápěč vyzdvihl dvě kompletní amfory. Určení jejich stáří však vzbudilo ve vědecké obci debaty, posilněné ještě tím, že zmíněný Robert Marx zkoumal tamější vraky ještě déle, aby dokázal, že Kolumbus nebyl prvním mořeplavcem, který dorazil do Ameriky. V roce 1982 pak získal povolení k průzkumu lokality, kde amfory nalezl. Ty byly později shledány vědkyní Elizabeth Willovou velmi podobné římským amforám: "Vypadají starobyle a vzhledem k profilu, tenkostěnné tkanině a tvaru okrajů se domnívám, že patří do třetího století našeho letopočtu."

Úlomky nádob byly později podrobeny termo-luminiscenčnímu testování, které určilo jejich stáří na dobu roku 19 př. n. l. Výzkumů proběhlo více a Marx postupně nabyl přesvědčení, že pod hrncovými střepy leží zbytky dřevěného vraku, který zde ztroskotal. Rozhodl se jej za každou cenu najít. Měl to být největší objev jeho kariéry. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Objev a mlžení kolem něj

Média byla celou záležitostí naprosto pohlcena a celá kauza přesáhla hranice Brazílie. Bohužel v negativním slova smyslu, protože proti Marxovi se postavila celá politická scéna včetně brazilského diktátora, generála Joãa Figueireda. Brazilské autority si odmítaly připustit, že by se přepsala historie země, stejně jako prostý lid, který by musel uznat katolického šlechtice Cabrala za objevitele Brazílie. Nakonec byl Marx označen za podvodníka a roku 1984 byl zakázán veškerý podmořský výzkum a Marxovi byl zakázán vstup do země.

Kromě toho ale existuje ještě jedna verze příběhu, v níž byl Marx označen za zločince a hlavu kontrabandu, který vyraboval bohatství z vraků ležících na dně oceánu. To bylo v Brazílii nelegální, proto byl podle této verze Marxovi zakázán vstup do země. Navíc některé z amfory byly označeny za podvrhy, které s nechal vyrobit místní bohatý brazilský podnikatel Americo Santarelli.

Dodnes není jasné, jak se ale skutečné římské artefakty do vraků dostaly…

Zdroje: www.mirror.co.uk, www.nytimes.com, www.inkl.com