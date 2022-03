Středověký tamilský zvon přepíše historii. Vědci vyluštili nápis v mrtvém jazyce

Jak se dostal tamilský zvon k pobřeží Nového Zélandu?

Foto: Profimedia.cz

Je tamilský zvon senzací nebo spíš hádankou, jejíž řešení se nikdy nedozvíme? Zvon se znaky ve starodávné tamilštině je opředen řadou teorií a rozhodně je velkým otazníkem v historii mořeplavectví a Nového Zélandu.

Co je tamilský zvon

Ptáte se, co je tamilský zvon? Jde o částečně poškozený bronzový zvon, který objevil u maorských obyvatel Nového Zélandu misionář William Colenso roku 1836. Maorové jej používali jako nádobu na vaření, a tak jej všímavý Colenso vyměnil za skutečný hrnec. Misionáře na zvonu zaujalo především písmo, které mu bylo zcela neznámé, přesto bylo jasně patrné, že jde o produkt jiné civilizace než té místní, případně Evropské, kterou Angličan dobře znal.

Zvon byl uložen v Otago muzeu ve městě Dunedin, odkud byl později přemístěn do muzea New Zealand Te Papa Tongarewa ve Wellingtonu.

Nalezený bronzový tamilský zvon.Zdroj: J.T. Thomson / Creative Commons / Public Domain / https://creativecommons.org/share-your-work/publi

Příběh tamilského zvonu

V roce 1870 zaujal zvon J. T. Thompsona. Thompson byl etnografem a stejně tak jako Colensa, zaujal ho především nápis v neznámém jazyce. Thompson však tušil, kterým směrem se vydat, a tak nápis vyfotografoval a snímky rozeslal v Indii. Poštěstilo se a Thompson za několik měsíců obdržel překlad. V jižní části Indie se totiž žijí Tamilové a nápis na zvonu byl ve již staletí nepoužívané staré tamilštině. Původně byl text přeložen jako „zvon lodi Mohaidýna Bachše“. Předpokládá se, že je zvon z období mezi lety 1400 a 1500. Vzhledem k nápisu a stáří se okamžitě začalo spekulovat o tom, kdo skutečně první objevil vzdálený Nový Zéland.

Tamilský zvon nalezený na Novém Zélandu.Zdroj: J.T. Thomson / Creative Commons / Public Domain / https://creativecommons.org/share-your-work/publi

Souviselo objevení vraku s tamilským zvonem?

Jen o několik let později se navíc u pobřeží Nového Zélandu objevil vrak lodi. Jedni tvrdili, že loď byla moderní, jiní, že byla stará a asijského původu. Dokonce se objevili tací, kteří tvrdili, že uvnitř lodi byla měděná deska se stejným nápisem, který byl na zvonu.

Objevil se další názor, který si pohrával s myšlenkou, že Tamilové Nový Zéland osídlili. Ale tím diskuze okolo původu zvonu nekončí.

Další teorií je, že se zvon dostal k pobřeží díky Portugalcům, kteří obchodovali v Indii. Ztroskotaná loď byla patrně vyrobena v části Indie Goa odkud Portugalci vyplouvali. Navíc je známo, že ze tří lodí, které byly vypluly, aby prozkoumaly „ostrovy koření“, se dvě ztratily neznámo kde.

Aby nebylo spekulací o původu zvonu málo, přidal se také názor Roberta Langdona, který ve své knize Ztracená karavela, popsal nepovedenou námořní výpravu Španělů. I když kniha popisovala velmi poutavě, jak se zvon dostal k místu svého nálezu, odborníky byla zcela strhána a je považována za „antropologickou sci-fi“.

Tamilský zvon: Senzace nebo ne?

A co víme dnes? Například, že překlad nápisu ve staré tamilštině byl špatný. Loď, ke které zvon původně patřil, byla majetkem Sikaiyya Tanasvana. A faktem je, že neexistuje žádný způsob, jak zjistit, proč a jak zvon k Novému Zélandu doputoval. Senzační nález tak zůstává dál neobjasněn.

Podívejte se na video v angličtině o nálezu tamilského zvonu.

Zdroj: Youtube

Zdroje: en.wikipedia.org, www.ancient-origins.net