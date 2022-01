Vikinský horoskop funguje jinak než náš: Co o vás říkají tajemné runy?

Vikingský horoskop

Věštění doprovází lidstvo snad odjakživa. Mnoho národů si během času našlo vlastní systém nahlížení do budoucnosti a vikingové nebyli výjimkou. Vyvinuli vlastní runový horoskop rozdělený na 24 částí. Každou z nich zastupuje určitá runa. Jaká je ta vaše?

Runy patří mezi znakové sady, které se používaly v germánských jazycích, především ve Skandinávii a na britských ostrovech. V runovém horoskopu se věří, že každý svou runu dostává do vínku při narození. Ta vypráví o schopnostech, talentech a zdrojích, jež přinášíte do svého života. Co vás, podle výkladu runové astroložky Randi Bjærum, čeká v roce 2022?

Fehu (29. června – 14. července)

V tomto roce byste se měli zaměřit na hledání rovnováhy ve svém životě. Pokud jste se vzdali zodpovědnosti, je načase ji vzít zpět do vlastních rukou. Největšího růstu a pokroku dosáhnete tím, že budete posilovat svou hodnotu, víru a životní filozofii. V tomto roce možná potkáte svou spřízněnou duši.

Uruz (14. července – 29. července)

Chcete-li něčeho dlouhodobě dosáhnout, posilte svou pozici převzetím iniciativy. Vzpomeňte si na události z let 2010 a 2011. Ty by vám měly napovědět, kam směřovat. Dařit se vám bude jak v práci, tak v osobním životě.

Thurisaz (29. července – 13. srpna)

Chcete z tohoto roku vytěžit maximum? Důvěřujte sami sobě a svým vlastním zdrojům. Je pravděpodobné, že když budete chtít něčeho dosáhnout, budete mít pocit, že vás nikdo neposlouchá. Nebojte, nikdy nejste sami. Vztah, který letos navážete, budete vnímat jako osudový.

Ansuz (13. srpna – 29. srpna)

Letos byste si měli najít mentora, jež vám pomůže pohlížet na věci ze správné perspektivy. Nebojte se říct si o pomoc. Vztahy, jež letos navážete budou dlouhodobé a šťastné.

Raidho (29. srpna – 13. září)

Již delší dobu procházíte procesem transformace. Letos vás však úsilí bude stát méně síly. Řiďte se svým instinktem a buďte otevření novým věcem. Kontakt s lidmi vás nabije energií.

Kenaz (13. září – 28. září)

Na začátku podzimu se setkáte s něčím, po čem jste vždy toužili. V tomto roce se zaměřte na každodenní rutinu, jež vás posune vpřed. V pracovním životě navážete užitečné kontakty. Proto buďte otevření nečekaným událostem.

Gebo (28. září – 13. října)

Rok 2022 pro vás bude velkou změnou. Budete vyhodnocovat své priority co se majetku, příjmů a hodnot týče. Vždy naslouchejte své intuici. Ta vás dovede na správnou cestu.

Wunjo (13. října – 28. října)

Mnozí z vás v posledních letech zažívají harmonii jak v soukromí, tak v práci. Pro ostatní ještě není pozdě. Tento rok je pro změnu ideální. Především se zaměřte na své zdraví. Pomůže vám každodenní rutina a odměny.

Hagalaz (28. října – 13. listopadu)

Letos vás čeká velká výzva, na jejímž konci zjistíte, kým vlastně jste a jak vás vnímají ostatní. Možná budete překvapení. Pamatujte na to, že rozhodující není to, co se stane, ale jak to přijmete. Buďte vděční.

Nauthiz (13. listopadu – 28. listopadu)

Váš každodenní život budou utvářet malá i velká překvapení. Očekávat můžete neočekávané. Nebojte se poslouchat názory ostatních s důvěřujte jim. Tento rok využijte ke zlepšení svých každodenních rutin a zdravotních návyků. Věštba říká, že dobro, které dopřejete sobě i ostatním, bude odměněno.

Isa (28. listopadu – 13. prosince)

Letošní rok bude ve znamení pozitivních změn. Čeká vás povýšení v práci a radostný rodinný život. Při řešení problémů důvěřujte svému instinktu. Pokud se budete cítit ztracení, vraťte se ke svým kořenům.

Jera (13. prosince – 28. prosince)

Letos budete kreativní, nebudete se bránit novým známostem, flirtu a sportovním výzvám. Na podzim učiníte důležité rozhodnutí, které ovlivní vaši budoucnost. Nebojte se vyhledat mentora, jež vám s vaší cestou pomůže.

Eihwaz (28. prosince – 13. ledna)

Tento rok můžete očekávat milostné výzvy. Při dlouhodobých plánech dodržujte zavedené postupy. Nebojte se však improvizovat. Především v nových příležitostech, jež se naskytnou.

Perthro (13. ledna – 28. ledna)

Tento rok může být poznamenaný frustrací. Cítíte, že už nechcete jen nezávazně flirtovat. Toužíte po protějšku, který bere vztah vážně stejně jako vy. Největšího pokroku dosáhnete v otázce financí díky střízlivému hospodaření se svými zdroji. Nebojte se vydat novými cestami.

Algiz (28. ledna – 13. února)

Na základě předchozích událostí se konečně rozhodnete, kudy se bude ubírat vaše životní cesta. Možná to bude bolestivé, ale osvobozující. Letos se budete více zaměřovat na své kořeny a domov. Ukažte, že jste za svou rodinu vděční. Smlouva, jež uzavřete 5. března, by měla být z dlouhodobého hlediska výhodná.

Sowilo (13. února – 27. února)

Touha „po něčem" vás naplňuje tak, že máte pocit, že vybuchnete. Věřte ale, že vesmír vás zpomalil z nějakého důvodu. Věci se i přesto vyvíjejí a nestagnují. Zaměřte se nyní na vaše komunikační dovednosti prostřednictvím kurzů. Zlepšit byste také měli své znalosti v IT. Buďte trpěliví.

Teiwaz (27. února – 14. března)

Letošek u vás začal rychlým tempem. To se zpomalí až v druhé polovině roku. Jelikož jste na začátku nového cyklu, svěřte se se svými cíly a investujte. Úspěch můžete očekávat ve většině oblastí. Zkuste se také zaměřit na svou image.

Berkan (14. března – 30. března)

V tomto roce byste měli být realisté. V rámci plnění snů vyhodnoťte fakta. Nebojte se ale udělat plán a ten dodržovat.

Ehwaz (30. března – 14. dubna)

Letos můžete očekávat pokrok a úspěch. Zapište si, jaké kroky uskutečníte v první polovině roku, která vám bude tzv. hrát do karet. Změny, jež provedete, pomohou změnit vaši finanční situaci v následujících letech. Nezapomeňte ale poslouchat své svědomí.

Mannaz (14. dubna – 29. dubna)

Na jaře vás čeká nový začátek. Vesmír vás volá do vašeho skutečného domova. Díky tomu se otevřou nové možnosti a velké změny.

Laguz (29. dubna – 14. května)

Rok 2022 bude ve znamení lásky a romantiky. Potřeba svobody vás však může brzdit. Otevřete své myšlení a využijte svou intuici. Ta vás nasměruje.

Ingwaz (14. května – 29. května)

Letos se vám vrátí jakékoli úsilí. Největším zdrojem prosperity bude následování vašich snů. Nebojte se tedy lítat s hlavou v oblacích. Vaším hlavním cílem bude převzít kontrolu nad vlastním životem.

Othala (29. května – 14. června)

Jste na začátku dvanáctiletého cyklu. Vzpomeňte si na rok 2010. Události se budou opakovat, ale více si polepšíte. Vesmír vám letos otevírá dveře ke šťastnému životu. Řeknete všem, co chcete a čeho byste si přáli dosáhnout.

Dagaz (14. června – 29. června)

Letošní rok přeje osobnímu rozvoji. Nebojujte se svými slabostmi, ale zaměřte se na své přednosti. Největšího pokroku dosáhnete v práci. Díky tomu můžete pozvednout svou kariéru na vyšší úroveň. Převezměte iniciativu. Skupiny a organizace, kterých jste součástí, vám pomohou vyklestit cestu na vrchol.

