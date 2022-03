Vílí kruhy: Vědci našli racionální vysvětlení pro houbové portály nadpřirozena

Co jsou to vílí kruhy: Bájné houbové portály nadpřirozena

Foto: Profimedia.cz

Nejčastěji se objevují na jaře a na podzim. Pravidelné kruhy v trávníku nebo v lese. Již od pradávna je jim přisuzována magická moc. Co jsou tajemné čarodějné obrazce?

„Nárůdku skřítků..o půlnoci kouzlíte kruhy plné překrásných hříbků…" Píše William Shakespeare. Pravidelné útvary se nachází po celém světě. Na poušti, na zahradě, v lese nebo na ledovci. Mají v průměru od několika centimetrů po desítky metrů.

Místa s prstenci hub přitahují pozornost již od nepaměti. Ve Francii se jim říká „kouzelné kruhy", v Rusku „kola čarodějnic". Lidé si mysleli, že vznikají při tanci víl, duchů, bosorek nebo trpaslíků. Na vydupaném místě se pak objevily houby. Ve Skotku se také věřilo, že víly kloboučky používají jako stoly pro své slavnosti, zatímco v Irsku se traduje, že se pod obrazci nachází podzemní elfská vesnička. Velšský folklór říká, že jsou to místa plodnosti a bohatství. Nizozemské legendy ale tvrdí, že ve středu kroužků nic neroste z toho důvodu, že tam ďábel položil svou konvici na mléko.

Vílí kruhy

Obecně se doporučuje, že do pohádkových kruhů by obyčejný smrtelník neměl nikdy vstoupit. Vypráví se, že by se pak stal neviditelným a zemřel by mladý. Hrozí také, že by ho vtáhl vílí svět a byl by nucen tančit tak dlouho, dokud by nepadl vyčerpáním.

Někteří citliví lidé říkají, že se u prstenců cítí malátní nebo je brní nohy. Někdo zase slyší šeptání elfů, kteří dění kolem svého bydliště nenápadně pozorují. Pokud vás kružnice láká, měli byste dodržet „skřítkovskou etiketu". Nejprve se podívejte, zda je někde přerušen. Pokud ano, požádejte nadpřirozené bytosti o povolení ke vstupu. Zda jste vítaní, v kruhu vám bude příjemně a teplo. V opačném případě na vás dolehne strach a úzkost. Nebe se může zatáhnout a zvedne se vítr. V té chvíli místo okamžitě opusťte.

Vytvořily kruhy lesní víly?Zdroj: Profimedia.cz

Vědecké vysvětlení

Lidovým legendám vědci nevěří. Proběhlo proto několik výzkumů, jež se snažily výskyt tajemných obrazců vysvětlit. Zjistilo se, že vznikají přirozeně. Může za ně podhoubí, které se v zemi rozrůstá do kulatého tvaru a uprostřed, z důvodu vysoké spotřeby živin, odumírá. Na okraji pak vyrůstají plodnice. Za rok se obvod kruhu zvětší asi o 15 cm.

Podhoubí je zodpovědné i za kola čarodějnic tvořená trávou. Ta je nejzelenější právě na jejím okraji, kde má ještě dostatek vláhy a živin. Uvnitř již probíhá expanze houbových vláken. Proto se zde v suchém období mohou objevit holá místa.

Zdroj: Youtube

O tom, co tvoří kruhy v africké pouště Namib se stále spekuluje. Nejdřív si odborníci mysleli, že za nimi stojí termiti, jež požírají kořínky rostlin nebo plyn unikající z podzemí. Hypotézy se však ukázaly jako mylné.

