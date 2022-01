1897 záhadný doutníkový objekt ztroskotal v Dallasu. Dodnes není jasné, o co šlo

Foto: Shutterstock.com

Novinové titulky dallaského deníku poutaly v roce 1897 pozornost čtenářů na událost, která se odehrála brzy ráno dne 19. dubna v městečku Aurora v Texasu. Objekt tvaru doutníku se pomalu pohyboval nad městem a vzápětí narazil do větrného mlýna, kde došlo k výbuchu. Jak se v článku psalo, nebylo to běžné neštěstí, ani obyčejná vzducholoď…

Podivná zjištění

Jakmile pominulo nebezpečí, obyvatelé začali prohledávat vrak. Pilot byl sice značně znetvořený, avšak to prý zcela jistě nebyl pozemšťan. Navíc byly nalezeny dokumenty psané neznámým písmem. Důstojník T. J. Weems, místní odborník na astronomii, prohlásil, že pochází z Marsu a záznamy o jeho cestách nelze rozluštit. Z vraku plavidla kvůli značnému poškození nebylo možné zjistit nic bližšího o jeho konstrukci, byl, však z neznámého kovu a vážil několik tun. Neznámý pilot byl křesťansky pohřben a na jeho náhrobek místní umístili kresbu jeho „vzducholodě“. Ten však byl údajně o několik let později odcizen a tak se dnes ani neví, kde byl vlastně pohřben. Producenti pořadu Lovci UFO před několika lety našli místo, o němž se domnívali, že může být místem posledního odpočinku pilota doutníku, avšak nesměli ho odkrýt, natož aby prozkoumali ostatky údajného mimozemšťana.

Marťané existují, věřilo se

Nutno podotknout, že v té době se každému domnělému návštěvníkovi z jiné planety říkalo Marťan, protože i vědecká obec věřila, že na Marsu existuje život. Nesmírné vzrušení způsobil italský astronom G. Schiaparelli, který v roce 1877 tehdy nejmodernějším dalekohledem zpozoroval na Marsu stopy inteligentního života. Nelze se divit, že „astronom“ Weems jednoduše konstatoval: „Je to Marťan.“ Vše, co mohlo být spojováno s mimozemšťany, bylo marťanské a bylo velkou senzací.

Novinářská kachna, neznalost nebo pravda

Už před ztroskotáním Aurory byla v Texasu pozorována „záhadná“ plavidla podlouhlého tvaru. Avšak v té době už nebyly vzducholodě žádnou novinkou. Je však možné, že tamní obyvatelé o jejich existenci neměli ani tušení a považovali je za vesmírné lodě. Případ „vesmírné“ Aurory ožil na konci 60. let minulého století, kdy se o téměř zapomenutou událost začali zajímat ufologové. A tehdy se objevily první nesrovnalosti. Bylo jen málo „důkazů“, že se tehdy tato událost vůbec stala, v podstatě žádní pamětníci nežili. Avšak, zjistilo se, že tehdy v okolí městečka žádný větrný mlýn nebyl. Nejsou ani žádné záznamy o odvozu trosek havarovaného plavidla, uložení ostatků pilota, nebo nějaké zápisky dokumentující celou událost ani nic, co by se zachovalo pro muzea. A Weems nebyl žádný důstojník, ale místní kovář. Novinář deníku Dallas Morning News F. Tolbert, který se tou záležitostí zabýval, zjistil, že zprávy o záhadných vzducholodích, které se v Texasu šířily, předávali železniční telegrafisté. A že jistý Scully dokonce věděl, že jsou to vymyšlené historky, ale protože byl v komunitě uznávaný, všichni mu věřili. Tolbert dospěl k názoru, že šlo v podstatě o podvod. Celý Texas tehdy sužovala neúroda, nemoci, lidé prý město opouštěli; reportér místních novin si byl vědom, že město „umírá“, tak vypustil novinářskou kachnu o marťanském vesmírném plavidle, aby město zachránil a přilákal zpět místní ale i zvědavce. Přesto mnozí příznivci UFO dodnes věří, že nešlo o podvod, ale návštěvu z vesmíru.

