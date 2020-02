Bývalý kominík W. Herold ukradl uniformu kapitána Luftwafe a popravil 200 vězňů

Lenoch, flákač, odpadlík. Willi Herold se po vyhození z Hitlerjugend musel smířit s tím, že bude živořit jako kominík. Jenže osud s ním měl jiné plány a do cesty mu postavil opuštěné německé auto s cenným nákladem – uniformou kapitána Luftwaffe.

Heroldovi bylo teprve 11 let, když ho v roce 1936 vyhodili z nacistické mládežnické organizace Hitlerjugend, protože nedokázal držet krok a odmítal účast na oficiálních akcích. Našel si práci jako kominík a v ušpiněné uniformě setrval až do roku 1943. Pak ji vyměnil za německou.

Z mladíka se stal výsadkář a byl poslán do Itálie, kde se účastnil vylodění u Anzia a bitvy o Monte Cassino. Heroldovi se na pláži v Salernu podařilo zničit dva britské tanky, za což byl povýšen na desátníka a oceněn Železným křížem první třídy.

V březnu 1945 se jeho jednotka navrátila do Německa. Chaotická situace v zemi naznačovala, že se schyluje k drtivé porážce. Harold zmatek zažil na vlastní kůži, protože sotva překročil hranici, ztratil svou jednotku a už ji nedokázal najít.

A tak se toulal krajinou, dokud nenarazil na opuštěné vojenské vozidlo. Uvnitř Herold našel kufr, který ho mile překvapil svým obsahem – v zavazadle se skvěla uniforma kapitána Luftwaffe. Okamžitě se mu v hlavě zrodil šílený plán.

Na vražedné stezce

Převlečený do kapitánské hodnosti vyrazil do nejbližšího města, cestou posbíral spoustu stejně ztracených vojáků, kteří věřili, že se o ně netradičně mladý důstojník postará. Společně se v dubnu 1945 dostali do vězeňského tábora Aschendorfermoor.

Vedení od něj požadovalo identifikační průkaz, Herold je však dokázal přesvědčit, že jedná na rozkaz samotného Adolfa Hitlera, a dožadoval se vstupu do tábora. Ten mu nakonec udělili. Jak v Heroldovi rostlo sebevědomí, uvědomoval si, že může rozhodovat o životě a smrti jiných.

Jakožto nový šéf tábora popravil hned na začátku tři vězně, kteří se dříve pokusili o útěk. Jejich těla ostatní vězni naházeli do vykopaných jam, kam následně putovali i oni. Mladému kapitánovi se začalo přezdívat Bestie s dětskou tváří. Za svůj krátký pobyt v zajateckém táboře stihl popravit až 200 vězňů. Sadistická vláda trvala jenom pár dní, se zprávami o blížící se jednotce osvoboditelů z tábora raději uprchl. Cestou pryč ještě stihl zabít farmáře a několik údajných nizozemských špehů.

Osudový bochník

Po zajetí nacistickým důstojníkem se Herold ke všemu doznal. Předtím, než ho německé námořnictvo mohlo odsoudit, byl nedopatřením propuštěn na svobodu. Druhou šanci si mladík vzal k srdci, zametl minulost pod koberec a vrátil se ke kominictví.

Spravedlnosti nakonec neunikl. V květnu byl Brity zatčen za krádež bochníku chleba. Během pobytu ve vazbě se přišlo na to, že je Herold hledaným válečným zločincem, a dne 29. srpna 1946 byl odsouzen k smrti. Poprava oběšením proběhla 14. listopadu ve věznici ve Wolfenbüttel.

O jeho příběhu vznikl v roce 2017 německý film Kapitán.