Vít (45): Žena začala studovat. Stal se z ní "babochlap" a já už si jí nevážím.

Vít je dotčený. "Když jsem si Mirku bral, byla to žena, která se těšila na starost o domácnost a děti. Teď se ale rozhodla studovat, věčně není doma nebo se učí. Kategoricky nesouhlasím. Stal se z ní emancipovaný "babochlap", všechno ženské z ní zmizelo a já už si jí nevážim "

"Je to, jako kdybych byl najednou ženatý s úplně jinou osobou," stěžuje si pětačtyřicetiletý manažer v nadnárodní společností Vít a přiznává, že si vybral partnerku i podle jejího postoje k péči o domácnost a jeho samotného. "Když se to takhle napíše, zní to hrozně. Ve skutečnosti ale to, že dávala najevo, že je domácí typ, bylo součástí důvodů, proč jsem se do ní kdysi zamiloval. Některým mužům emancipované partnerky vyhovují. Já ale mezi ně nepatřím, ctím dnes trochu staromódní model, že má být žena doma a chlap se starat. A dával jsem to po celou dobu najevo. Zatímco já jsem stále stejný, Mirka se změnila. Teď si připadám jako podvedený."

Prvních pět let manželství si zajišťěná Mirka užívala života "zelené vdovy". Se všemi vymoženostmi, které k němu patří, včetně neomezeného přístupu k financím. "Měla doslova všechno, na co si vzpomněla. Moc jsem si jí vážil za péči, kterou věnovala domácnosti, mně i dětem. Přicházel jsem domů, kde vládl pořádek a pohoda. Za to jsem byl ochotný udělat všechno pro to, aby se rodina měla dobře." Pak se ale náhle všechno změnilo.

"Mirka se začala přátelit se sousedkou u nás v satelitu. Ta je hodně akční, věnuje se charitě, studuje… Já jí to neberu, i když se upřímně divím, že jí to manžel trpí a financuje. Ale hodně mi vadí, že se Mirka od ní nakazila. Přišla za mnou, že chce studovat restaurování. Od začátku jsem tím nebyl nadšený a moje obavy se potvrdily. Doma je chaos, nic neklape tak, jak jsem byl zvyklý. Moje žena chodí různě do školy, schází se s novými spolužáky na jedno kafe za druhým a sotva stíhá postarat se o děti. Když je o víkendu doma, zavře se v pokoji a učí. Už kolem toho u nás vznikl bezpočet hádek. Mám svoji ženu rád, ale zároveň jsem přesvědčený, že takhle to moc dlouho nevydržím. Z toho, co prohlašovala, jako by neplatilo už vůbec nic."

