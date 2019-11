Zpěvák Karel Hála: Nacisté mu zastřelili otce a zbytek života odmítl svou rodinu

"Bylo to jako v té pohádce o Sněhové královně, kde klukovi spadl do oka ledový střípek, a on se stal zlý," popsala charakter Karla Hály jeho starší sestra Regina. Slavný zpěvák podle ní kolem sebe šířil polopravdy a lži, snad aby ospravedlnil svou nechuť vídat se s nejbližšími lidmi. Tvrdil, že ho všichni opustili. Ve skutečnosti opouštěl on je.