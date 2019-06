Internet se baví: Babišův výrok "chceme motýle" se stal terčem vtipů

Český premiér Andrej Babiš se stal v poslední době nejen příčinou největších protivládních protestů od roku 1989, jak je označila zahraniční média, ale také vděčným terčem internetových vtipálků. Ohlas v sociálních sítích budí nejen Babišova tvrdošíjnost ("nikdy neodstoupím"), ale i jeho zvláštní "česko-slovenská" mluva.

FOTOGALERIE

V jedné z přednášek, zachycené televizí Seznam, v níž český předseda vlády Andrej Babiš obhajoval před podnikateli svou politiku, zazněla i tato pozoruhodná věta: "My v Čechách máme rádi přírodu, my máme obrovský program na vodu, my chceme zasadit deset milionů listnáčů, kůrovec nám žere lesy, my chceme znovu motýle, a ty včely mají rádi tu řepku, můžou si novináři kecat, co chtějí."

Zvlášť uřeknutí "my chceme znovu motýle" se stalo okamžitě terčem internetových vtipálků, kteří si nejen dělali legraci ze zvláštního výrazu, ale navíc ho dali do souvislosti s dalším děním kolem premiéra, zejména s jeho trestním stíháním.

Opětovného připomenutí tak došel například plakát k slavnému "vězeňskému" filmu Motýlek, natočenému podle románu francouzského spisovatele a bývalého vězně Henriho Charrièra, kde Steva McQueena v hlavní roli vystřídal právě Andrej Babiš. Na internetu se také začal objevovat slogan "Je suis Motýle", který je svéráznou variací na slavné heslo "Je suis Charlie", jímž online komunita před pár lety vyjadřovala svou solidaritu s redaktory pařížského satirického časopisu Charlie Hebdo, povražděnými islamistickými teroristy.

Tvorbu humorných memů vyvolala i premiérova tvrdošíjnost, pokud jde o odmítání požadavků na jeho odstoupení nebo na vrácení dotací, kterou online satirici srovnávali například se zarputilostí hlavního černobylského inženýra, jež způsobila výbuch elektrárny (toto téma je teď hodně diskutované díky seriálu HBO).

A jako satira působily dokonce i nijak nekomentované autentické Babišovy výroky z doby před několika lety: například opětovné sdílení jeho internetového postu z roku 2014, že "projít se po Václavském náměstí by měla být radost. Třeba už za čtyři roky", protože právě Václavské náměstí se stalo hlavním místem demonstrací proti Babišově vládě, a tedy i symbolem občanského odporu vůči němu.

Kromě Andreje Babiše přetřásají sociální sítě v současnosti také exaltovaná twitterová vyjádření prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka, zejména jeho tweet o "očích fanatika", adresovaný zakladateli sdružení Milion chvilek pro demokracii Mikuláši Minářovi.

Toto jsou oči fanatika. Fanatika, který se opájí pocitem domnělé důležitosti. Fanatika, kterého elektrizují davy na náměstí. Fanatika, který hlásá vlastní netolerantní náboženství. Fanatika, který se vžívá do role spasitele republiky. pic.twitter.com/GIJJ51sVC9 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 3. června 2019

Tento výrok si do svých profilových fotografií začaly vkládat stovky internetových uživatelů, včetně známých novinářů (například Kamila Fily), politiků (třeba Jiřího Hlavenky) nebo podnikatelů (třeba Petra Václavka).