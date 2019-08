Do pěti let by měli kojit opět i muži. Ve starém Řecku to prý bývalo běžné

Kojení je pro maminky obrovskou kapitolou. Řada z nich se trápí, že jim kojení nejde, špatně se nastartovalo, miminko se nechce přisát, mléka není dostatek, komplikací jsou i záněty mléčné žlázy. Tatínky na druhé straně mrzí, že partnerkám nemohou pomoci. A proč by vlastně nemohli?

Zřejmě vás nikdy ani nenapadlo, že by muži byli schopní laktace. Ta se přece spouští jen ženám po porodu dítěte vlivem hormonu prolaktinu. Některé nastávající maminky ji mohou zpozorovat už v průběhu těhotenství, známy jsou i případy, kdy se ženě spustilo mléko při převzetí adoptovaného miminka, aniž by předtím kojila vlastní dítě. To je všechno popsáno, známo a přijato jako "normální".

Ojediněle bývá laktace zaznamenána i u jedinců mužského pohlaví, tyto případy však obvykle nesouvisejí s narozením dítěte. Lékařsky je popsán jev galaktorea, který je provázen výtokem mléka z prsních žláz a může postihnout obě pohlaví v jakémkoli věku. Přestože jde většinou o neškodný a přechodný stav, na místě je lékařské vyšetření, aby se vyloučila závažnější hormonální porucha.

Laktace byla v minulosti pozorována také u vyhladovělých mužů vracejících se z koncetračních táborů. Opět to souviselo s vyšší hladinou hormonů, v tomto případě způsobenou tím, že hormonální žlázy se zotavují rychleji než játra, a v organismu tak nastala dočasná nerovnováha.

Nás ale zajímá, jestli jsou muži schopni teoreticky kojit dítě. O této možnosti spekuloval už Darwin, podle něhož mléčné žlázy u mužů zakrněly během evoluce, původně však mohly sloužit k výživě novorozenců stejně jako ty ženské. Samečci kaloně hnědého ostatně pomáhají s kojením mláďat dodnes.

Nizozemský antropolog Piet de Vries je přesvědčen, že ve starověkém Řecku a v kultuře Vikingů bylo mužské kojení běžným jevem, moderní společnost jen tuto techniku zapomněla. Podle něho stačí, když si muž bude pravidelně masírovat bradavky, a mléko se mu po čase spustí.

Na speciálním hormonálním koktejlu pro tatínky v současné době pracuje londýnská studentka Marie-Claire Springham. Její plán předpokládá, že by muž bral hned od počátku partnerčina těhotenství každý den pilulku progestinu, obsahující ženský hormon progesteron, který stimuluje funkci mléčných žláz. Šest týdnů před porodem by pak začal brát hormon domperidon, jenž se předepisuje maminkám při problémech s laktací a funguje jako spouštěč tvorby prolaktinu. Jakmile se dítě narodí, teoreticky bude moci být kojeno jak matkou, tak otcem.

Pokud se studentčin plán osvědčí, mohli by muži přirozeně kojit svá dítka už za pět let. Řada lékařů ale už dopředu varuje před možnými komplikacemi, které mohou nastat v důsledku pojídání hormonů. V neposlední řadě se obávají, že by mužům narostla prsa až do velikosti košíčku B, a to by se nejspíš nelíbilo ani jejich partnerkám…