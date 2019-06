Smutný příběh Marty Gottwaldové, směšné manželky největšího tyrana našich dějin

Klement Gottwald byl zamlada natolik zapálený do bolševické ideologie, že ženy v jeho životě nemohly mít místo. Přesto potkal svou osudovou "femme fatale"; co na tom, že šlo o nepříliš inteligentní služtičku, která přibývala na váze rychlostí blesku. V závěru života to byla právě ona, kdo ho držel nad vodou.