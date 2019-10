Šimon: Krutý vtípek kolegů mě stál vztah s ženou mého života

Vtipálci by se měli mít na pozoru, protože ne každý žert končí smíchem a poplácáním po zádech. Šimon to zná z první ruky; kamarádi mu do tašky nastražili předmět, který mu vztah s přítelkyní nadobro zničil. A nesmál se nikdo.

Šimonovi je 28 let a živí se jako fitness trenér v jednom z vyhlášených fitness center v Praze. Právě tam poznal svou tehdejší přítelkyni.

,,Se Simonou jsem se seznámil ve fitku, byla mou klientkou. Od začátku jsem si říkal, že si s žádnou klientkou nic nezačnu, ale stalo se, Simona mě očarovala a já jejímu kouzlu propadl. Po pár schůzkách jsme se do sebe zamilovali a pak se sestěhovali. Před pár dny to skončilo. Za vše mohly cizí kalhotky v mé tašce, které tam nastražili mí kolegové."

Jaké to je být s žárlivým partnerem?

Podle Šimona není snadné pracovat v těsném kontaktu s klientkami, když má doma žárlivou ženu. ,,Ví, jak to chodí, stejným způsobem jsme se seznámili i my. Jenže po celou dobu vztahu byla paranoidní a představovala si, že to samé dělám s jinýma. Nebudu lhát, chodí ke mně nádherné ženy, herečky, manažerky… ale nikdy by mě nenapadlo si s nějakou začít, když mě doma někdo čeká. Žárlivost z ní čišela, kdykoliv jsem se vrátil domů. Chvílemi to bylo k nevydržení, doporučil jsem jí i psychologa a litoval jsem, že mi nevěří. Po rozchodu o mě začala hlásat, že jsem nenapravitelný floutek a vše, co si o mně myslela a z čeho mě podezřívala, byla pravda."

Těmi kalhotkami to tedy nezačalo, ale byla to poslední kapka. ,,Jsme v práci dobrá parta, chodíme na pivo a provádíme si nevinné žerty. Například tomu druhému do tašky narafičíme cizí předměty nebo činky, aby měl tašku těžší. Tentokrát je napadlo mi do ní strčit cizí kalhotky. Nevím, kde je vzali. Kdybych jim řekl, jak je Simona žárlivá, nedovolili by si to.“

Kalhotky

Vrátil se domů a tašku odnesl k praní. Simona se jí prohrabala a oheň byl na střeše. ,,Když je našla, začala neskutečně vyvádět. Křičela na mě a brečela. Nechápal jsem, o co jde, a než jsem to zjistil, už měla sbaleno. Pak mi o svém nálezu řekla. Došlo mi, že za to můžou kluci, jednomu jsem okamžitě zavolal, přišel ke mně a Simoně odpřisáhl, že šlo o pouhý žert. Nevěřila nám, prý, že jsme se proti ní spojili a jen mě kryje. Ještě ten večer se odstěhovala z bytu."

,,Byl jsem zlomený a plný nenávisti. S kolegy jsem i přes jejich každodenní omluvy týden nepromluvil.